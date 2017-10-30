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İyi Partili Aytun Çıray: Halktan iktidara gelmişçesine tebrik alıyoruz

"Bazı illerdeki teşkilatlanmalar çarşamba günü açıklanacak"

30 Ekim 2017 18:19

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Meral Akşener öncülüğünde kurulan İyi Parti’ye katılan Aytun Çıray, “İyi Parti’nin kurulmasından sonra iktidara gelmiş gibi tebrik telefonları alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir AVM’de vatandaşlarla sohbet ettik. İnanılmaz bir ilgi var, herkes böyle bir partiye ihtiyaç olduğunu söylüyor. İktidar adayıyız” dedi.

İyi Parti’nin kurucuları arasında yer alan Çıray, “Demokrasilerde seçmenler yer değiştirir. Zaten değiştirmezse adı demokrasi olmaz. Dolayısıyla tüm seçmenlere, herkese kapımız açık” diye konuştu.

Aytun Çıray, T24’e şunları söyledi:

“İktidara gelmiş gibi…”

İYİ Parti’nin kurulmasından sonra iktidara gelmiş gibi tebrik telefonları alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İzmir’de bir AVM’de vatandaşlarla sohbet ettik. İnanılmaz bir ilgi var, herkes böyle bir partiye ihtiyaç olduğunu söylüyor. İktidar adayıyız.

“Teşkilatlanmayla ilgili ilk açıklama çarşamba”

Teşkilatlarla ilgili çarşamba günü Koray Aydın Bey’in açıklamaları olacak. Bazı illerdeki teşkilatlanmaları açıklayacak. Yerden fışkırırcasına bir ilgi var.

“Kapımız herkese açık”

Demokrasilerde seçmenler yer değiştirir. Zaten değiştirmezse adı demokrasi olmaz. Dolayısıyla tüm seçmenlere, herkese kapımız açık.

“İyi Parti ve ‘FETÖ” iddiaları

Biz bu tartışmalara girmek istemiyoruz. Önümüze bakacağız. Bu tartışmalarla vakit kaybetmek istemiyoruz.

CHP’den istifa süreci

CHP’yle ilgili söyleyeceklerimi söyledim. Bu konuda artık daha fazla konuşmak istemiyorum.

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