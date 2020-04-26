İyi Partili Aytun Çıray: 2,5 milyar dolar maliyeti olan S-400'lerin aktivasyonunun ertelenmesinin nedeni ABD'nin yaptırım tehdidi mi ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Türkiye-ABD ilişkilerinde krize neden olan S-400'lerin nisan ayında aktive edileceğini açıkladığı hava savunma sisteminin aktivasyonunun Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmesi Meclis gündemine taşındı.

İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerinin akıbetini sordu.

AKP iktidarının Rus hava savunma sistemi alma konusunda dış politikada yaşanan bu ciddi krizlere rağmen maliyeti 2,5 milyar dolar olan S-400 model hava savunma sistemini Rusya’dan satın aldığını belirten Çıray, “Türk Milletine 2,5 milyar dolar maliyeti olan S-400 savunma sistemi, Reuters ajansının geçtiği gibi gerçekten depoda çürümeye mi terk edilecektir?” diye sordu ve şöyle devam etti:

"AKP ABD'nin yaptırım tehdidine pabuç mu bırakıyor?"

“2019 yılının temmuz ayında sevkiyatları yapılan ilk S-400’lerin 2020 Nisan ayında kurulum ve aktivasyon çalışmalarının tamamlanacağı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından bildirilmişti. Ancak başta Reuters olmak üzere uluslararası basında çıkan haberlere göre, Türkiye’nin geçen yıl satın aldığı S-400’lerin 2020 Nisan ayında aktive etme planının dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ertelendiği ileri sürülmektedir. Aynı şekilde bazı teknik hazırlıkların da hala tamamlanmadığı ve bu hazırlıkların aylar alabileceği iddia edilmektedir. Bu teknik olarak ciddiye alınamaz. Esasen AKP’nin 18 yıllık siyasetlerinin sonucunda ortaya çıkan ağır ekonomik kriz koşulları S-400’lerin aktivasyonundaki gecikmelerin arkasında başka sebepler bulunduğunu düşündürmektedir. Reuters’ın söz konusu haberinde ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Koronavirüs salgını öncesinde yaptığı ‘Türkiye’nin S-400’leri Nisan ayında aktive etmesiyle eş zamanlı olarak ekonomik yaptırımların da devreye gireceği kararının geçerliliğini koruduğu’ belirtilmektedir. AKP iktidarı Amerika’nın bu tehditlerine pabuç mu bırakıyor?”

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, TBMM aracılığı ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a şu soruları yöneltti:

Reuter’ın haberine göre S-400 hava savunma sisteminin aktive edilme planının ertelendiği doğru mudur? Eğer doğruysa hangi tarihe ertelenmiştir?

Erteleme süresiz bir erteleme ise bu S-400’lerin asla aktive edilmeyeceği anlamına mı gelmektedir? Eğer böyleyse, Türk Milletine 2,5 milyar dolar maliyeti olan S-400 savunma sistemi, Reuters ajansının geçtiği gibi gerçekten depoda çürümeye mi terk edilecektir?

S-400’lerin aktivasyon tarihi ertelendiğine göre, ABD’nin Nisan ayında aktivasyonla birlikte uygulayacağını söylediği ekonomik yaptırımlar da ertelenmiş mi olmaktadır? Eğer ertelenmediyse bu cumhuriyet tarihimizdeki en başarısız silah alımı olmayacak mıdır?

S-400’lerin alım kararı, ister aktive edilsinler, ister edilmesinler dış siyasi ilişkilerimiz ve ekonomimiz açısından milletimize ağır bir maliyet ödetecek bir karar olduğu daha en başında aşikar olmasına rağmen, bu karar nasıl ve hangi gerekçelerle alınmıştır?