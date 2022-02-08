İyi Partili Aylin Cesur'dan Bakan Dönmez'e: Biz Isparta halkı olarak hakkımızı helal etmiyoruz

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in beş gün süren elektrik kesintisi nedeniyle Ispartalılardan helallik istemesine tepki gösterdi. Cesur, "Eğer bunları yapamıyorsanız, -ben yetkililere sesleniyorum- o koltukları işgal etmeyiniz. İşgal ettiğiniz o koltuklar, millete hizmet etmek amaçlı geldiğiniz koltuklar. Seçilerek ya da atanarak fark etmez. Biz, Isparta halkı olarak hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, bugün TBMM’de düzenledikleri ortak basın toplantısında, Isparta'daki elektrik kesintisini değerlendirdi.

Aylin Cesur, “Isparta Milletvekili olarak ve İyi Parti heyeti olarak yaptığımız temaslar ve oradaki çalışmalar sonucunda, maalesef tepkilerle karşılaştık. Olayın çok basit bir hadise olduğu ve bilgi kirliliği yapmakla itham edilerek suçlandık” diye konuştu. Cesur, Isparta’daki yaşananları şöyle anlattı:

"Isparta’mız 21. yüzyılda soğuğa ve karanlığa terk edilmiştir"

“Yollarımızın ulaşıma kapandığı, suların akmadığı, telefon iletişiminin kesildiği, yetkililerden uzun süre bilgi alınamadığı böylesi bir yönetimsel felaket örneğini Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse görmedik. Kar yağışını takip eden elektrik kesintisi anında, Isparta genelinde yüzde 93 oranında elektrik kesintisi vardı. 188 köyde, 113 bin abonenin elektrik alamadığı bir hadisedir bu. Isparta’mız 2022 yılında yani 21. yüzyılda, kışın ortasında soğuğa ve karanlığa terk edilmiştir ve hadise çok basit gibi de gösterilmeye çalışılmaktadır. Son bir yılda yaşanan pek çok çevresel afette gibi bu afette de sürecin başından beri ciddiyetsiz, başarısız ve beceriksiz bir yöneticilik örneği ile karşı karşıyayız. Isparta’mızda hayat felç olmuşken artık bir AK Parti klasiği haline gelmiş görmezden gelme, inkâr ve gerçeğin üzerini bir şeyle örtme, mürekkebin üzerini örtü örter gibi örtme hadisesi ile karşı karşıyayız.”

“Sadece 130 kişiyle müdahale yapılıyordu”

Vatandaşların sorunlarını dinlediğini ve Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (AEDAŞ) bilgi aldığını söyleyen Cesur, “Teknik olarak her şeylerinin olduğunu, müdahale eden ekiplerin de yeterli olduğu, çalıştıklarını ve olayı düzelteceklerini söylediler. Ancak oluşan kriz masasından edindiğimiz bilgiye göre, -bize direk olarak verilmiyor- 130 kişiyle sadece müdahale yapılıyordu, koskoca bir ilde, Isparta’da” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i aradığını ancak kendisine ulaşamadığını belirten Cesur, şunları söyledi:

"Bakan Dönmez yurt dışında olduğu gerekçesiyle telefonlarıma çıkmadı"

“Kendisi yurt dışında olduğu gerekçesiyle telefonlarıma çıkmadı. Hala telefonlarıma çıkmasını ve bana cevap vermesini bekliyorum. Isparta Belediye Başkanı, ‘Önemli bir şey yok, hatta bereket yağıyor, birkaç gün yağar geçer, kardan oldu bütün bunlar’ filan gibi bir açıklama yaptı. Muhtarlarımız vatandaşla baş başa kaldı. Ve 4 Şubat günü, sayın Bakan’a ulaşamadığım için İyi Parti adına TBMM’ye sayın Bakan’a yöneltilmek üzere Isparta’daki krizin boyutlarının detaylarını da içeren bir soru önergesi sundum. Cevap alamadık hala soru önergemize ama bu önerge ile yöneticiler değilse bile Türk milleti hadisenin farkına vardı. Ve soğukta Isparta’yı; yalnız, soğukta ve elektriksiz bir şekilde karanlıkta kalan Isparta halkını Türk milleti sahiplendi.”

"Demirel’in zamanından kalma direkler duruyor"

Elektrik dağıtım işlerini yapan şirketin özelleştirilmesinin ‘daha iyi hizmet’ sözü verilerek yapıldığını anımsatan Cesur, “Hala, vatandaş söylüyordu, Demirel’in zamanından kalma direkler duruyor. Hiçbir yenileme, yatırım yapılmamış. Verilen sözler tutulmamış. Sonra da kalkıp sayın Bakan, ‘Hakkınızı helal ediniz’ diyor. Isparta halkı size hakkını helal etmiyor sayın Bakan. Bütün vatandaşlarımızla beraberdik; dün gece yarısı Eğirdir’de soğuktan neler çektiklerini anlatan vatandaşlarımız, sorduğumda, bana aynı bu şekilde söylememi söylediler” diye konuştu.

Cesur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O koltukları işgal etmeyiniz"

“Eğer bunları yapamıyorsanız, -ben yetkililere sesleniyorum- o koltukları işgal etmeyiniz. İşgal ettiğiniz o koltuklar, millete hizmet etmek amaçlı geldiğiniz koltuklar. Seçilerek ya da atanarak fark etmez. Biz, Isparta halkı olarak hakkımızı helal etmiyoruz.

"Isparta’nın derhal doğal afet bölgesi ilan edilmesi gerekir"

"Isparta’nın derhal doğal afet bölgesi ilan edilmesi gereklidir. Konuyla ilgili kanun teklifini dün İyi Parti olarak verdik. Konunun tüm boyutlarıyla araştırılması lazım. Bunun için de dün Meclis araştırma önergemizi verdik. Ve konu ile ilgili TBMM’nin yetkisi var. Meclis araştırma komisyonu kurulursa eğer, Meclis Başkanlığı konuyu Sayıştay’a taşıyarak Sayıştay denetimi isteyebiliyor.

Isparta’da giden elektrikle beraber evlerde de ampuller sönmüştür. Elektriği verseniz de artık ampuller yanmayacak.” (ANKA)