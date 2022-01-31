İyi Partili Aydın: Masum bir çocuğu siyasetlerine alet edip; rezaletin son perdesini açtılar

İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, Trabzon'daki bir açılışta Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kürsüye çıkardığı çocuğun CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 'hain' demesiyle ilgili "20 yıldır Trabzon'a söz verdikleri demiryolunu, lojistik merkezi, yatırım adasını, 2. pisti ve bakan olarak projesini hazırlattığım güney çevre yolunu yapıp açamayanlar, masum bir çocuğu siyasetlerine alet edip; rezaletin son perdesini açtılar" dedi.

İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da Trabzon'da gündem olan küçük çocuğun sözleri üzerine yaptığı açıklamada, “20 yıldır Trabzon’a söz verdikleri demiryolunu, lojistik merkezi, yatırım adasını, 2. pisti ve bakan olarak projesini hazırlattığım güney çevre yolunu yapıp açamayanlar, masum bir çocuğu siyasetlerine alet edip; rezaletin son perdesini açtılar. Yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.