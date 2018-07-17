İyi Partili Aydın: İnce'nin bazı ifadeleri oylarımızı düşürdü, siyasi pozisyonumuzda eksiklikler oldu

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 24 Haziran seçimleri öncesi Millet İttifakı'ndaki ortakları CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bazı ifadelerinin oylarını düşürdüğünü söyledi. Aydın, "Aldığımız siyasi pozisyonda eksiklerimiz oldu" dedi.

Aydın, Sözcü'den Özlem Gürses'e gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Aydın'ın açıklamalarının bir bölümü şöyle:

Kabineyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ben o isimlerin fotoğraflarının içini boş görüyorum. Çünkü Türkiye'de tek adam rejimi kuruldu. Ben şuna bakarım; Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası'nın işlerine müdahil olacak mı, olmayacak mı? Zaten ekonomi yönetiminin başına gelen isimlerden bu sorunun yanıtları belli. Türkiye'deki tek adamlık rejimi diktatörlük yapısına evriliyor şu anda, Türkiye bunu kaldıramaz.

İş dünyası memnun mu bu gidişten?

O olumlu konuşan işadamlarına bakın, tek tek konuştuklarınızda ağlıyorlar. Tehdit edildiklerini anlatıyorlar, servetlerine el konulacağı korkusunu taşıyorlar. Cumhurbaşkanı'nın bundan sonra izleyeceği tutum, Türk demokrasisinin geleceğini tayin edecektir.

İYİ Parti olarak CHP ile bir gerginlik mi yaşıyorsunuz?

Hayır. O bir seçim ittifakı idi, bitti. İlkeler çerçevesinde bu partilerle ortak anlayışımız aynen devam ediyor. İlkeler oy kaybettirmez, oy kaybetmemizin başka nedenleri var. Aldığımız siyasi pozisyonda eksiklerimiz oldu, bir takım söylemler de bize zarar verdi.

Ne gibi?

AKP seçmeni içinde yüzde 10'u geçen, uygulamalardan son derece rahatsız olan, mütedeyyin ve muhafazakar bir kitle var. Sayın Muharrem İnce'nin bazı ifadeleri, Diyarbakır'a gidip “Kürtçe eğitim, Lazca eğitim” demesi İYİ Parti'ye gelen oyların hızla MHP'ye dönmesine neden oldu. Çünkü bu mitingler, bu sözler mütedeyyin seçmeni korkuttu. Burada bir etken daha var, CHP tarafından dile getirilen “İlk turda kazanıyoruz” söylemi.

İYİ Parti'nin oylarıyla bunun ilgisi nedir?

AKP bu söylemi kullandı. Muharrem Bey'i kendisine rakip seçti, onu yeneceğini hesap ediyordu. İYİ Parti'ye gelen muhafazakar seçmeni bu strateji ile kendine geri çekti. Oysa CHP – AKP çekişmesi ile asla iktidar değişmez. Bu iktidar ancak siyasi olarak İYİ Parti modellemesi ile muhafazakar kesimden, gerçek dindarların, hırsızlığa ve yağmaya tepki gösteren kesimin oy tercihini değiştirecek yer bulması ile değişir.