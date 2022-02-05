İyi Partili Aydın: Hem birinci parti olacağız, hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Ötekileştirerek değil konuşarak, el ele vererek bu ülkeye olan aşkımızı tüm topluma nüfuz ettirerek, yapılacak ilk seçimde hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız" dedi.

İyi Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Bursa’da, partisinin Osmangazi ilçesi Demirtaş Bölge Temsilciliğinin açılışına katıldı. Burada partililere hitap eden Aydın, "İnsanları bölmeden 84 milyonun bir arada olacağı o iklimi yine Allah nasip ederse biz başaracağız" ifadelerini kullandı.

Aydın şöyle konuştu:

"Paşa gönlü ne zaman istiyorsa seçimi yapsın"

"Çok sorulan bir soru var. Ne zaman seçim olacak? diye. Paşa gönlü ne zaman istiyorsa seçimi yapsın. Ne zaman yaparsa yapsın, bu İyi Partinin kararlılığı, inancı, birbiriyle kenetlenmesi ile el ele vererek bunu başaracağız. Onun için bugünden başlayarak, önümüzdeki zaman dilimini büyük bir seferberlik duygusu içinde geçireceğiz.

Bugün açılan bu bölge başkanlığımızda partimize üye olan her arkadaşımız en azından bir üye de kendileri getirerek üye tabanımızı daha çok yayarak ve genişleterek mücadelemize devam edeceğiz."

İyi Parti’nin, Türkiye’de hızla teşkilatlandığını vurgulayan Koray Aydın, şunları söyledi:

"Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduk"

"Hep beraber şunu görüyoruz, vatandaş İyi Parti'ye bir kredi açtı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduk. Vatandaşın sevgisini, muhabbetini her yerde görüyoruz. Bize karşı oluşmuş muazzam bir güven var. Bir kadının önderliğinde, 20 seneden beri oluşan bu zihniyeti ortadan kaldıracak adımların atılacağı dönemi de yaşıyoruz. İşte bugün burada yaptığımız açılış da böyle bir adımdır.

Çünkü şu an Türkiye’nin en teşkilatlı partisi İYİ Partidir. İktidarı yönetenler kendi kurdukları teşkilatları bile yönlendirmekte sıkıntı çekerken, biz bölge başkanlığımızın açılışında bile böyle bir kalabalıkla bir araya gelebiliyor, inançla ve kararlılıkla bu ülkenin iradesine el koyma kararlılığı gösterebiliyorsak, Allah o yolu bize açacak, başarıya hep beraber ulaşacağız. Çünkü her zaman çalışanlar kazanır.

Bu ülkenin insanlarını bir araya getirecek, kardeşliği sağlayacak, Türkiye’de barış düzenini oluşturacak, insanları dini ve ırki duyguları ile bölmeden 84 milyonun bir arada olacağı o iklimi yine Allah nasip ederse biz başaracağız. Ötekileştirerek değil konuşarak, el ele vererek bu ülkeye olan aşkımızı tüm topluma nüfuz ettirerek, yapılacak ilk seçimde hem birinci parti olacağız hem de genel başkanımızı başbakan yapacağız"