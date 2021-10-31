İyi Partili Ataş'tan Bakan Bilgin'e: Emekli maaşlarını enflasyona karşı korumaya yönelik bir planlama yapılmakta mıdır

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e, “Emekli maaşlarını enflasyona karşı korumaya yönelik bir planlama yapılmakta mıdır” diye sordu.

Dursun Ataş, emeklilerin sorunlarını TBMM gündemine taşıdı. Ataş, emeklilik sisteminde yaşanan sorunlara ilişkin, Vedat Bilgin’in yanıtlaması istemiyle Meclis’e soru önergesi verdi. Ataş, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Emekliler bin 500 ile 2 bin TL arasındaki aylıkla tüm ay geçinmeye çalışıyor"

“Türkiye Emekliler Derneği, maaş bağlama oranında ayarlamaların yapılması gerektiğini, bugün asgari ücret üzerinden SGK primi yatırılan çalışanların, emekli olduklarında asgari ücretin çok altında aylık aldığını dile getiriyor. Ekonomik krizin şiddetini arttırarak devam ettiği, yaşadığımız yüksek enflasyon nedeniyle insanların asgari ücretle dahi geçinmekte zorlandığı bu ortamda emeklilerimiz, bin 500 ile 2 bin TL civarındaki aylıkla tüm ay geçinmeye çalışıyor.

"Sabah Ekmek, akşam ucuz pazar kuyruğunda kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar"

Ömürlerini çalışmakla geçiren, emeklilik döneminde rahat bir hayat sürdürmeyi hayal eden emeklilerimiz, zorunlu ihtiyaçlarını dahi karşılayamayacak duruma geldi. Birçoğu, ilerleyen yaşlarına rağmen ek iş yaparak ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Sabah ekmek, akşam ucuz pazar kuyruğunda kendilerine yer bulmaya çalışıyor. Bu bakımdan, yeni yılda yapılacak emekli zam oranları da gerçek enflasyona göre hesaplanmalı ve emeklilerimizin az da olsa refah seviyesi arttırılmalıdır.”

"Emekli maaşlarını enflasyona karşı korumaya yönelik bir planlama yapılmakta mıdır?"

Ataş, önergesinde Bakan Bilgin’e şu soruları yöneltti:

“Emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesini ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesine dair bir çalışma yapılmakta mıdır?

Emeklilerimizin maaş farklarının ortadan kaldırılmasına veya aradaki farkın en aza indirilmesine yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?

Emekli maaşlarını enflasyona karşı korumaya yönelik bir planlama yapılmakta mıdır?

Emeklilik sisteminin kusurlu yönlerini gidermeye yönelik hazırlıklar yapılmakta mıdır?

‘Çift dikiş yapacaklar’ diyerek taleplerini görmezden geldiğiniz emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını gidermeye yönelik bir çalışma yapılmakta mıdır?”