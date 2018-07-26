İyi Partili Aslan'dan 'oy matematiği': Akşener'in oyu 7.5 değildir, İyi Parti oylarıyla birlikte yüzde 17.5'tir

İyi Parti’den milletvekili adayı olan ancak TBMM’yle giremeyen Mehmet Aslan, seçimli kurultay çağrısı yapan ve yeniden aday olmayacağını duyuran Meral Akşener’in gerçek oyunun yüzde 17.5 olduğunu savundu.

Habertürk'teki ‘Gerçek Fikri Ne?’ programına katılan Aslan, şunları söyledi:

“Meral Akşener’in oyunda en büyük hataya şurada düşüyor insanlar. Yüzde 7.5 değildir Meral Akşener’in oyu. Bütün bu zorluklarla birlikte Akşener’in oyu yüzde 17.5’tur, İyi Parti’nin oyu da Akşener’in oyudur.”

Mehmet Aslan kimdir?

'Gazinocular kralı' Fahrettin Aslan’ın oğlu olarak tanınan ve bir dönem film ve dizilerde de rol alan Mehmet Aslan, İyi Parti'ye geçmeden önce MHP saflarında siyaset yapıyordu.

2014-2015 yıllarında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul il başkan yardımcılığı görevini yürüten Aslan, MHP'den milletvekili adayı da oldu.

Aslan, İyi Parti'nin 200 kişilik kurucular listesinde yer alan isimlerden biri. 24 Haziran seçimlerinde de İyi Parti'den milletvekili adayı olan Aslan, Meclis'e girememişti.