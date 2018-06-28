İyi Partili Aslan: AK Parti Meclis'te MHP'ye muhtaç değil, söyledikleri millet için faydalıysa destek oluruz

İyi Parti'nin kurucuları arasında yer alan Mehmet Aslan'dan AKP'ye destek açıklaması geldi. Aslan, "AK Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse ona destek olacak" dedi.

Aslan, seçimin tek galibinin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyerek, "Yiğidi öldür hakkını ver" diye konuştu.

Aslan, AKP'nin Meclis'te MHP'ye muhtaç olmadığını, devletin bekası gereği İyi Parti'nin de AKP'ye destek verebileceğini savundu.

Aslan, "Seçimin galibi yüzde 51 oy alan diyorsanız buna katılırım. Bu seçimin tek galibi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yiğidi öldür, hakkını ver. Yüzde 50'yi asla geçemez denilen insan çıktı aldı. AKP dahi kaybetmiştir. Milletvekili sayısı düştü, aldığı oy yüzdesi düştü, Meclis'te de mutlak çoğunluğu kaybetti. İyi Parti'ye baktığınızda Türk siyasetinin yeni bir kazanımıdır. Recep Tayyip Erdoğan tek kazanandır, İyi Parti de Türk siyasetinde kazanımdır. Sadece kanun çıkarmakla ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir avuç milletvekiline ihtiyacı var. Bunu İyi Parti'den de alabilir eğer devletin bekası, milletin geleceği ve millet için faydalı bir kanunsa MHP'ye ihtiyacı yok, İyi Parti ile de çıkarabilir. İyi Parti iyi olabilecek ne varsa, kim doğruyu konuşuyorsa, doğru neyse onu savunacak. Ak Parti çıkıp doğru bir şey savunuyorsa, söylediği şey millet için faydalı bir şeyse İyi Parti ona destek olacak" dedi.

İyi Partili Mehmet Aslan ayrıca, CHP ile ittifak nedeniyle beklenen oyu alamadıklarını söyledi.

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