İyi Partili Andican: Akşener istifa etmedi

İyi Parti Grup Başkanı Ahat Andican, Habertürk TV'de İyi Parti'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Andican, Akşener'in istifa etmediğini belirterek, "Sayın Meral Akşener istifa etmemiştir. Söylentiler asılsızdır. Sadece seçim sonuçları beklentileri karşılamadığı için seçim kararı alınmıştır." dedi.

Andican'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"İkna edileceği şeklinde genel inanç var. Aday olmayacağım demek, aday gösterilmeyeceğim anlamına gelmiyor. Tüzüğümüz buna uygun. Akşener'e herhangi bir alternatif gündeme gelmemiştir. Onun başkan olmasına yönelik geniş bir konsensusla alınmış bir karar vardır.

Biraz yalnız kalmasına saygı duyduğum için herhangi bir temasımız olmadı. Bu 72 saat Sayın Akşener'den kaynaklanmıyor.

Meral Akşener, Türk siyasetinde hiç görülmemiş bir siyasetçi. Bir parti sıfırdan yola çıkıyorsunuz, bloklaşmanın olduğu bir Türkiye'de Meclis'e grup sokabilecek kadar 5 milyon kadar oy alabilecek bir parti haline geliyorsunuz. Buna rağmen, bu sonuçları koyduğum çıtaya yaklaşmadı diyerek partinin önünü açmak istiyorum. Böyle bir şey ilk defa görüldü.

Akşener istifa etmedi

Sayın Meral Akşener istifa etmemiştir. Söylentiler asılsızdır. Sadece seçim sonuçları beklentileri karşılamadığı için seçim kararı alınmıştır.

Rahmetli Demirel'in "doğmamış çocuğa don biçmeyin" şeklinde bir sözü vardır. Partide alternatif arayışı yoktur. Bugüne kadar olmadı. Alternatifsiz Akşener'in liderliğinin devam ettirilmesi partinin ortak kararıdır.

Sayın Bahçeli'nin birçok değerlendirmesi var ve bunların neyi amaçladığını anlamıyorum. İyi Parti'nin içişi Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerine vazife değil.

Emanetçi formülü

Burada başka bir alternatif düşünülmedi. Burada adı geçen arkadaşlar da hiçbir isim zikretmemiştir. Bu benim için de geçerli.

Kendi adaylığı konusunda tavır gösteren birisinin kendisinden sonra potansiyel insanlarla ilgili değerlendirme yapabileceğini düşünmek bile yersiz.

Önce, arkadaşlarımızla bu konuyu görüşemedik. Bugün geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Arkadaşlarımız bütün grubun bulunduğu ortamda fikirlerini açıklayacak. Burada uygulanacak yol ne olmalı, bu konuşulacak.

Akşenersiz İyi Parti dağılır mı?

Hayır. Bunları düşünecek zamanda değiliz.

MHP'ye geçişler

Aklı başında bir siyasetçi için başka partiye sığıntı olarak gitmektense, kendi partisinde birinci sınıf siyaset yapmak en doğru davranış. Ancak bazı tektük arkadaşlar kendilerini başka yerde görmüştür, böyle şeyler olmuştur. İYİ Parti'deki arkadaşlarla yakın temas halindeyim, böyle bir şey olacağını sanmıyorum.

Kurultay iptal edilir mi?

Sayın Genel Başkan'ın kurultaya geleceğini biliyoruz. Partinin genel eğilimiyle gerçekleşen bu sürecin istenilen şekilde sonuçlanacağını öngörelim."