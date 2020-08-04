İyi Partili Ağıralioğlu'ndan Bahçeli'ye yanıt: CHP ile beraberliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ayasofya'ya giderek namaz kılması üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı "Evine dön çağrısı"na, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu yanıt verdi.

Ağıralioğlu "Ayasofya Camii'ne genel başkanımız gitti diye, siyasi yönümüzü yeniden bulmaya çalışıyor değiliz. İktidar hedefi olan bir partiyiz. CHP ile beraberliğimiz katolik nikahı değil, ilkeli bir siyasi beraberlik bizimkisi" dedi.

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"Tayyip Bey gitsin, ne olursa olsun ittifakı değiliz"

Ağıralioğlu, Haber Global televizyonunda yaptığı açıklamada "Genel Başkanımız ilk defa namaz kılmıyor. Şükür namazı kılmış olması CHP'den ayrılması anlamına niçin gelsin. Böyle değil ama mevzuyu böyle takdir etmek Devlet Bey'in takdiri" diye konuştu.

İyi Parti Sözcüsü ayrıca, "İyi Parti tek başına iş başına gelmek için kurulmuş bir parti. Böyle bir sorumluluğu taşıyacağız. Biz Tayyip Bey gitsin de ne olursa olsun ittifakı değiliz. Biz, iki kişiyken konuştuklarımızı 83 milyonla konuşabilme imkanını siyasi kuvvete dönüştürdük. Böyle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.