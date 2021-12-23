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İyi Partili Ağıralioğlu: Milletimiz bilsin 3-5 bin liraya alacakları telefonu 10-15 bin liraya alıyorlarsa sebebi hükümetin israfıdır

"AK Parti'nin en çok utançlarından birisi şudur: ‘Fakirliği çözeceğiz' diye iktidara gelmişlerdi, fakirliği yönetmek gibi bir cüretkarlıkla idare ediyorlar"

23 Aralık 2021 22:21

İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu, "Milletimiz bilsin; 200-300 bin liraya alacakları arabayı 1 milyona alıyorsa, 3-5 bin liraya alacakları telefonu 10-15 bin liraya alıyorlarsa, bir bilgisayarı bir sene tasarruf ederek almak zorunda kalıyorlarsa sebebi hükümetin israfıdır" dedi.

Ağıralioğlu, "AK Parti'nin en çok utançlarından birisi şudur: ‘Fakirliği çözeceğiz' diye iktidara gelmişlerdi, fakirliği yönetmek gibi bir cüretkarlıkla idare ediyorlar. Fakirliği yönetiyorlar." ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kabul edilen 2022 bütçesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

"20 kere bütçe yapma imkanıyla enflasyonu niçin düşüremediniz, dolar kurunu nasıl kontrol edemediniz"

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