İyi Partili Ağıralioğlu: Milletimiz bilsin 3-5 bin liraya alacakları telefonu 10-15 bin liraya alıyorlarsa sebebi hükümetin israfıdır

"‘20 kere bütçe yaptık' diye karşısına çıktığınız milletinizin dertlerini çözemediyseniz milletiniz, şöyle bir beklenti duyarak sizi izler: ‘Sizi 20 kere bütçe yapma imkanıyla buluşturduk, bizim fakirliğimizi niye çözemediniz, enflasyonu niçin düşüremediniz, dolar kurunu nasıl kontrol edemediniz, enflasyona ücretlerimizi niçin ezdirmeme başarısı gösteremediniz, çiftçiyi nasıl ayağa kaldıramadınız, bu memleketi nasıl kuvvetlendiremediniz, gençlerin ümitlerini nasıl yeşertemediniz, fakiri fukarayı görmeyeceğimiz zengin ülkeyi nasıl kuramadınız?'"

Ağıralioğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ne hikmettir bilinmez bu garip gureba millet, fakirlikten en çok sevinendir"

"Ne hikmettir bilinmez, bankada parası olmayan ve kamu kaynaklarının israf edilmesinden doğan döviz baskısını da ödemek zorunda olan bu garip gureba millet, fakirlikten en çok sevinendir.

AK Parti'nin en çok utançlarından birisi şudur: ‘Fakirliği çözeceğiz' diye iktidara gelmişlerdi, fakirliği yönetmek gibi bir cüretkarlıkla idare ediyorlar. Fakirliği yönetiyorlar."

"Enflasyonun tek sebebi kamu kaynaklarının israf edilmesi"

Enflasyonun tek sebebi vardır; kamu kaynaklarının israf edilmesi. Bugün ortalama ihtiyaçlarını görmek için her harcadıkları kalemin artmasının sebebi, hükümetin milletin imkanlarını hovardaca tüketmesidir.

Milletimiz bilsin; 200-300 bin liraya alacakları arabayı 1 milyona alıyorsa, 3-5 bin liraya alacakları telefonu 10-15 bin liraya alıyorlarsa, bir bilgisayarı bir sene tasarruf ederek almak zorunda kalıyorlarsa sebebi hükümetin israfıdır."

Siyasi partileri ziyarete başlayan HDP kanadından yapılan “İYİ Parti ile görüşme talebinde bulunmadık. Ancak diğer partiler ile görüşmelerimiz devam edecek” açıklamasının sorulması üzerine Ağıralioğlu, şu yanıtı verdi:

"Bizim hassasiyetlerimizi biliyorsunuz"

"İyi Parti'ye gitmeyeceğiz dediler. Bizim hassasiyetlerimizi biliyorsunuz. Dolayısıyla biz seçimle ilgili zaten ısrar ediyoruz, memleketin yönetilemez olduğunu düşünüyoruz, memleketin bir an önce seçime gitmesi gerektiğine inanıyoruz.

Muhalefetin seçim istemesi ‘memleketi yönetmeye hazırım' demesidir. Muhalefet ‘erken seçim istemiyorum' derse memleketin bu kadar problemi varken ‘ben memleketi yönetemem' demiş olur."

"Biz iktidara hazırız"

"Biz iktidara hazırız. Biz, zaten memleket yönetilemiyor iddiasında olduğumuz için seçim istiyoruz. Organize bir hissiyat, idare, organizasyon yok. Biz İyi Parti'yiz. 24 Haziran seçimlerinde 10 ile girdik, şu an 18-20 bandında. İyi Parti her geçen gün milletin ümitsizliğini ümide yürüten partidir. Biz yapıcı muhalefetiz.

Görünen şu; biz, birkaç ay sonra, önümüzdeki dönem, anketlerdeki birinci parti olma iddiasını sahalarda da değiştireceğiz. Türkiye'de seçmen davranışı üzerinden alışkanlıklar vardır. Sağa kızan sağ verir. Sola kızan da sağ verebilir. Ama sağa kızan sola zor verir. Bu, İyi Parti'yi, Cumhur İttifakı'nın iktidardaki başarısızlığında kuvvetli bir alternatif haline getirecektir."

"AKP ve MHP'den, CHP'ye göre daha fazla oy alabilir durumdayız"

"Biz, AK Parti ve MHP'nin memnuniyet duymayan seçmenlerinden, Millet İttifakı'ndaki ortağımız CHP'den daha fazla alabilir durumdayız. Burada bizim siyasi koordinatlarımızdan çok, sağ seçmenin seçmen davranışlarındaki etkisi vardır.

Klasik sağ seçmen, sağ kızınca sola vermeye hevesli olmaz, tereddütlü davranır. Sola kızan sağa verebilir. Sağın, soldan daha esnekliği azdır. Sağa kızan sağ verir avantajı, İYİ Parti'yi önümüzdeki dönemde iktidardan kopmuş ümitlerin toplanma merkezi haline getirecektir. Genel Başkanımızın da ‘başbakan olacağım' vurgusu da birinci parti çıkacağım iddiasının arkasında memleketteki her siyasi eylemin toplanma merkezi haline gelen İYİ Parti özelinde vurgudur.

Biz, Türkiye'de endişeli ve endişelendirilen muhafazakarların, iktidarda milliyetçi bir kadro olarak bulunmalarına rağmen memleketin zenginliğine sebep olamayan mahcup milliyetçiliğin ve kandırılıyormuş hissiyle davranan Kürt seçmenlerimizin doğal toplanma adresi haline geliyoruz."