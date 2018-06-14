İyi Parti'den TRT'ye 'ödül'

İyi Parti Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ ve İyi Parti'liler bugün İstanbul Ulus'taki TRT binasının önünde bir protesto gerçekleştirdi. Binanın önüne Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ve TRT logosunun basıldığı bir pankart ve kupa bırakıldı.

Ümit Özdağ, pankartın önünde çekindiği fotoğrafı " TRT 'ye Ödül verdik hak ettiği ödülü" notuyla paylaştı. Konuya ilişkin kısa bir açıklamada bulunan Özdağ, "TRT’nin almış olduğu tavır Türk halkına saygısızlıktır. Bizim ödediğimiz vergilerle iktidar yanlısı bir yayın yapıp bizi görmezden gelmektedir. Böylesine bir anlayış ancak Kuzey Kore’de kaldı, o sebeple biz de kendilerine Kuzey Kore ödülü veriyoruz. Bununla mutlu olsunlar" ifadelerini kullandı.