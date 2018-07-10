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İyi Parti'den milletvekili seçilen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal istifa ederek partisine döndü

İstifa sonrası TBMM'de temsil edilen parti sayısı 8'e yükseldi

10 Temmuz 2018 18:14

İyi Parti listesinden milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, istifa ederek yeniden Demokrat Parti'ye geçti. İstifa sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) temsil edilen parti sayısı 8'e yükseldi.

Afyonkarahisar milletvekili Uysal’ın istifasıyla Meclis’teki koltuk dağılımı ve parti sayısı değişti.

Meclis’te AK Parti, CHP, MHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi olmak üzere 8 parti oldu.

İYİ Parti’nin milletvekili sayısı ise 43’ten 42’ye düştü.

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