İyi Parti'den Meral Akşener'e 'tam yetki'; yönetim teşkilatının görevden el çekmesine karar verebilecek

İyi Parti’nin 2. Olağanüstü Kurultayı’ndan büyük destek ile çıkan Genel Başkan Meral Akşener, Genel İdare Kurulu’nun (GİK) yarısının üstünü çizmesinin ardından tüzükte de değişikliğe gitti. Kurultayda yapılan değişiklikle, “acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde il ve ilçe başkanları ile il ve ilçe yönetim kurullarına kısmen veya tamamen el çektirme” yetkisi Genel Başkan'a verildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre yerel seçim çalışmasına 1 Eylül’de başlamayı planlayan İyi Parti’de Akşener’in yeni yönetim kurulu, teşkilat üzerinde ‘tam yetkili’ hale getirildi. Kurultayda yapılan değişiklikle, “acil ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde il ve ilçe başkanları ile il ve ilçe yönetim kurullarına kısmen veya tamamen el çektirme” yetkisi el değiştirdi.

Başkanlık Divanı’nda olan ve ilk GİK toplantısında sunulması gereken el çektirme kararı, Genel Başkan’ın yetkisine verildi. El çektirme kararları artık GİK yerine ilk toplantıda Başkanlık Divanı’na sunulacak ve Genel Başkan ile Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bu konuda yetkili olabilecek. Partinin ilke ve kararlarına aykırı davranış ve faaliyetleri tespit edilen il ve ilçe yönetimleri için GİK, üçte iki çoğunluk sağlanması durumunda görevden el çektirilmesine karar verebilecek.

Tüzüğün 7 maddesinde değişikliğe gidilen İyi Parti kurultayında, ayrıca parti yönetimine ilişkin söylemlere karşı disiplin süreçleri de düzenlendi. Kurultayda, “Genel Başkan, GİK, Merkez Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri ile partinin milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya sözlü basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak” maddesi ile “Seçimlerde parti aleyhine çalışmalarda bulunmak” maddesinin cezası, “geçici çıkarma”dan “kesin çıkarma”ya dönüştürüldü.

Ekonomi kurmaylarını topladı

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, kurultayın ardından ilk iş olarak döviz kurundaki hareketlilik üzerine ekonomi ve dış ilişkiler kurmaylarıyla biraraya geldi. Toplantıya akademisyen Ümit Özdağ, eski büyükelçi Adnan Sezgin, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, ekonomi bürokrasisinde uzun yıllar görev yapmış eski Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz ile bir dönem Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü görevi de yürüten eski MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı katıldı.

Toplantının ardından açıklama yapması beklenen Akşener’in, hükümetin alacağı tedbirler ve Cumhurbaşkanı’nın açıklamalarının yansımalarını izlemek ve değerlendirmek üzere açıklamasını bugüne ertelediği belirtildi. Akşener’in basın toplantısını iptal ettiği saat ile Arkaz’ın MHP’ye geçiş açıklamasının aynı saate denk gelmesi ise dikkat çekti.