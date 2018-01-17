İyi Parti'den ‘ittifak komisyonu' açıklaması: Ülküdaşlarımız, 16 Nisan referandumunda olduğu gibi buna destek vermeyecekler

MHP'den istifa ederek İyi Parti'ye geçen Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmeyle karara bağlanan ve yarın çalışmalarına başlayacak olan ‘ittifak komisyonu’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan ve AKP'nin milletten ümidini kestiğini, bu yüzden ittifaklarla önümüzdeki seçimlerde seçmenin oylarını ipotek altına alabileceklerini umduklarını söyleyen Ok, "Ülkücü hareket, Türk milliyetçileri, MHP’ye gönül vermiş ülküdaşlarımız tıpkı 16 Nisan referandumunda olduğu gibi asla buna destek vermeyecekler. Hatta referandumda ki kadar destek vermeyecekler" değerlendirmesinde bulundu.

Ülkücü hareket, Türk milliyetçileri, MHP’ye gönül vermiş ülküdaşların 16 Nisan referandumunda olduğu gibi buna asla destek vermeyeceklerini söyleyen İyi Partili Ok, ‘ittifak komisyonu’ ile ilgili T24’e şu değerlendirmelerde bulundu:



“Sayın Erdoğan ve Ak Parti’nin milletten ümidi kesilmiş artık milletten korkuyor. Milletin gerçeklerini gördüğünden haberdar, kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor. Her ne kadar yandaş medya aracılığıyla, şişirilmiş anketler piyasaya sürülse de milletin bunları yemediğini görüyor. Onun için böyle ittifaklarla önümüzdeki seçimlerde seçmenin oylarını ipotek edeceklerini zannediyorlar. Ama şunun altını kesinlikle çiziyorum, ülkücü hareket, Türk milliyetçileri, MHP’ye gönül vermiş ülküdaşlarımız tıpkı 16 Nisan referandumunda olduğu gibi asla buna destek vermeyecekler. Hatta referandumda ki kadar destek vermeyecekler."