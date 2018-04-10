İyi Parti'den 'ittifak' açıklaması: SP ve DP ile ilkeler bazında anlaştık

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını duyurdu. Çıray, muhtemel ittifakın ardından genel seçimlerde de iş birliği yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre "seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır" diyen Çıray, Cumhurbaşkanlığı'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aday göstereceklerini hatırlatarak, seçimin ikinci turu için Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını söyledi. Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor.

"Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı.

"Biz bugünden ilkeler bazında ittifak sağlamış durumdayız. Başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret ettiğinde ilkelerimizin uyuştuğunu gördük.

"Bunlar arasında en önemlisi Türkiye'nin parlamenter sistemi yeniden ihya etmesi. Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi.

"Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır.

"Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün. Ancak bunu hayata geçirmek için henüz erken."