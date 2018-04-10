T24 LogoT24 Logo
Gündem

İyi Parti'den 'ittifak' açıklaması: SP ve DP ile ilkeler bazında anlaştık

"Genel seçimlerde de iş birliği yapmak mümkün"

10 Nisan 2018 13:16

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını duyurdu. Çıray, muhtemel ittifakın ardından genel seçimlerde de iş birliği yapılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre "seçimlerde doğal bir ittifak olacaktır" diyen Çıray, Cumhurbaşkanlığı'na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i aday göstereceklerini hatırlatarak, seçimin ikinci turu için Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştıklarını söyledi. Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim Başkan adayımız Sayın Meral Akşener, bunda hiçbir tereddüt yok. Seçimde 2. tura kalacağımıza da eminiz. Yaptırdığımız anketlerden, kamuoyu yoklamalarından, saha çalışmalarından da bu çıkıyor.

"Düşüncemiz ise herkesin birinci tura kendi adayı ile girmesi. Daha önce yaşanan Ekmeleddin İhsanoğlu deneyiminden de görüldüğü gibi ilk turda ittifak sonuç vermiyor. İttifak ikinci turda olmalı.

"Biz bugünden ilkeler bazında ittifak sağlamış durumdayız. Başkanlık seçimlerinde 2. turda Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile doğal bir ittifak görünüyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu bizi ziyaret ettiğinde ilkelerimizin uyuştuğunu gördük.

"Bunlar arasında en önemlisi Türkiye'nin parlamenter sistemi yeniden ihya etmesi. Parlamenter sisteme uygun yeni bir anayasa yapılması ve buna sivil toplum kuruluşlarıyla anayasa hukukçularının da dahil olması. Yeni anayasanın da en az yüzde 60 ile kabul edilmesi.

"Yol haritası ve ilkeler bazında anlaşma sağlandığı ve anayasa ile parlamenter sistemde mutabakat oluştuğu için Başkanlık seçimlerinde 2. turda SP ve DP ile doğal bir ittifak olacaktır.

"Genel seçimlerde de bir işbirliği mümkün. Ancak bunu hayata geçirmek için henüz erken."

ETİKETLER

İyi PartiSaadet PartisiDemokrat Partisi2019seçimMeral AkşenerAytun ÇırayTemel Karamollaoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24