İyi Parti'den 'İbrahim Tatlıses'li, 'rüya tabirli' seçim kampanyası

Türkiye 24 Haziran baskın seçimlerine doğru giderken, siyasi partilerin seçim hazırlıkları da hız kazandı. MHP'den ayrılan kadroların kurduğu İyi Parti, Google'a, 'İbrahim Tatlıses', 'rüya tabirleri', 'boş oda', 'iktidarsızlık' gibi sözcüklerle reklam verdi.

Partiler afiş, bayrak asma broşür dağıtma gibi klasik yöntemlerin yanı sıra sosyal medyayı da son birkaç seçimde etkin kullanmaya çalışıyor.

Bu konuda İyi Parti bir adım öne geçti ve Google’da verdiği reklamlarla yeni yaratıcı bir reklam yöntemini başlattı.

İyi Parti’nin verdiği reklamlara göre, Google arama motorunda “AKP” kelimesini arattığınızda artık size ilk seçenek olarak, “Artık daha İyi’si var” ifadelerinin yer aldığı tanıtın başlığı önünüze geliyor. Dahası sadece siyasi içerikli aramalarda değil, “Rüya tabiri” aramasını yapan internet kullanıcılarının karşısına da “Kabuslar mı görüyorsun” başlığıyla İyi Parti’nin tanıtımının yer aldığı link çıkıyor.

Reklam kampanyasının ekran görüntüleri için tıklayın