İyi Parti'den Akşener'e tepki: Bize 'FETÖ'cü diyenlerin yanında ne işimiz var; bu bir meşrulaşma adımı mı?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve bazı kurmaylarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan himayesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katılması parti tabanında tartışma yarattı. Parti kulislerinde Akşener’in bu hamlesi “meşrulaşma adımı” olarak değerlendirilirken, “Bize FETÖ’cü diyenlerin yanında ne işimiz var” tepkileri yükseldi.

Divan kararı

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin kulis haberine göre, Akşener’in “Geçmişimizde saray yancılığı hiç yok” ifadesini anımsatan partililer, resepsiyon görüntülerini eleştirdi. Parti kulislerinde ise Akşener’in bu hamlesi, partiye yönelik yaratılan tartışmalara karşı “meşrulaşma adımı” olarak yorumlandı.

Resepsiyona Akşener ve ekibinin tam kadro katılacağının duyurulmasına karşın üst düzey parti yönetimindeki “davetli fireleri”, tepkinin daha da büyüyeceği değerlendirmesine neden oldu. Parti içerisindeki tepkilere karşılık İyi Parti yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidişi, Başkanlık Divanı kararı olarak savunduğu öğrenildi.

"Arkasındayız"

Saray’daki törenlere katılımı Cumhuriyet’e değerlendiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, “Biz bu kutuplaştırıcı atmosfere milli bayramların da ortak edilmesine karşıyız. Arkadaşlarımız da aldığımız bir kararın ardından dünkü etkinliklere katıldılar. Bizim Saray ve iktidara yönelik eleştirilerimizin dün de bugün de arkasındayız. Bunun altında başka bir şey aramak doğru değil” dedi.

‘İktidar, ekonomik verileri çarpıtıyor’

Akşener, ekonomideki kötü gidiş ve dış politikadaki gelişmelere yönelik Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın muhalefet partilerine bilgi verilmesi için iktidara çağrıda bulundu. Akşener, iktidarın ekonomi istatistiklerini Sovyetler Birliği uygulamalarına benzeterek, “Ekonomik duruma ilişkin olarak ortada uçuşan rakamlar ise iktidarın en güçlü olduğu alanın çarpıtılan istatistikler olduğunu ortaya koymaktadır. Gündemdeki sorunlar eğer bir ‘milli mücadele’ gerektirmekteyse alınması gerekecek tedbirlerin vüsatı AKP-MHP ittifakını aşmak durumundadır” dedi. Çavuşoğlu ile Albayrak’a “muhalefet partilerini topluca bilgilendirin” çağrısı yaptı.