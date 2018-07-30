İyi Parti'den "Akşener tek aday" açıklaması

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Genel Başkan Meral Akşener'in de katıldığı Başkanlık Divanı toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Başkanlık Divanı 'Kongrede Tek Aday' kararını teyit etti" dedi.

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Başkanlık Divanı, bugün yeniden Genel Başkanımız Meral Akşener başkanlığında toplanmıştır.



Toplantıda, 12 Ağustos’ta yapılacak olan 2. Olağanüstü Kongremiz değerlendirilmiş ve hazırlıklar için teknik ekipler oluşturulmuştur.



Başkanlık Divanı’nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği;



Genel Başkanımızın, kongrede “Delegelerin önerisiyle” yeniden ve tek Genel Başkan Adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir.



Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir.



İYİ Parti’nin gündeminde, 12 Ağustos’taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır."