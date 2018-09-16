İyi Parti'den AKP'ye: Millete küfreden iş adamının yanında yer almaya devam mı edeceksiniz?

İstanbul'daki 3. havalimanı işçilerinin kötü çalışma şartlarını protesto etmek amacıyla başlattıkları eyleme İyi Parti'den destek geldi.

İş adamı Mehmet Cengiz'e atıfta bulunan İyi Parti, AKP'yi etiketlediği sosyal medya mesajında "İYİ Parti olarak biz hakkını arayan emekçilerin yanındayız. Siz 421 milyonluk vergi borcunu sildiğiniz, millete küfreden iş adamının yanında yer almaya devam mı edeceksiniz?" diye sordu.

İyi Parti'nin Twitter üzerinden yaptığı paylaşım şöyle: