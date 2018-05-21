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İyi Parti'den aday olacağı iddia edilmişti; İlker Başbuğ'dan açıklama
Eski Genelkurmay Başkanı'nın İyi Parti'den aday olacağı iddia ediliyordu
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, İyi Parti'den milletvekili adayı olacağı iddialarına yanıt verdi. Başbuğ, "Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir" dedi.
Başbuğ'un İyi Parti'den milletvekili adayı olacağı iddiası dün en çok tartışılan konular arasına girdi. Başbuğ'dan söz konusu iddialar sonrası açıklama geldi.
Kişisel twitter hesabından tek cümlelik bir açıklama yapan Başbuğ “Milletvekili adayı olacağıma ilişkin olarak medyada yer alan haberler doğru değildir” dedi.
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