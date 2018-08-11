İyi Parti'de yarın kongre günü; hangi iki parti davet edilmedi?

İyi Parti yarın (12 Ağustos 2018) ATO Congresium’da 2’inci Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirecek. 1124 delegenin katılacağı kurultayda MHP ve HDP'ye davetiye gönderilmedi.

Genel Başkan Meral Akşener’in tek aday gösterileceği kurultayın sloganı, "Daha yeni başlıyoruz… Kurultayın yapılacağı salonunun düzenlemesinde partinin renkleri mavi ve sarı hâkim olacak.

1124 delege oy kullanacak

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Genel Başkan ve parti organlarının seçileceği kurultayda 1124 delege oy kullanacak. Parti kurullarının çarşaf liste yöntemi ile şekillendirilmesinin beklendiği kurultayda, genel başkan seçiminin yanı sıra 80 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ile 10 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu (MDK) belirlenecek. İYİ Parti kulislerinde, parti yönetiminde önemli değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.

MHP ve HDP'ye davetiye gönderilmedi

Kurultay için MHP ve HDP’ye davetiye gönderilmezken AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi kurultaya davet edildi. İYİ Parti’nin, seçim sonuçlarını değerlendirmek ve bundan sonraki yol haritasını belirlemek için 20 Temmuz’da Afyonkarahisar’da başlattığı çalıştayın son gününde yaşanan gerginliğin ardından olağanüstü kongre kararı alınmış, Genel Başkan Meral Akşener sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yeniden aday olmayacağını duyurmuştu. Başkanlık Divanı, milletvekilleri ve partililerin İstanbul’daki evinin önünde kamp kurarak kendisini ikna etmesi sonucunda Akşener, yeniden genel başkanlığa aday olmaya karar verdi.