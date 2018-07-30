İyi Parti'de puslu hava dağılıyor: Akşener'in ilk adımı ne olacak?

İyi Parti’de olağanüstü kurultaya iki hafta puslu havanın dağılması sürecine girildi. Afyonkarahisar kampının ardından ilk olarak istifasını masaya koyan, ardından olağanüstü kurultay kararı alan ancak genel başkanlığa aday olmayacağını ısrarla belirten Genel Başkan Meral Akşener, İstanbul’daki evinin önüne gelen binlerce partilinin ısrarı üzerine bugün Divan Kurulu’nu toplama kararı aldı.

Seçimlerin ardından en son 4 Temmuz’da yakın kurmayları ile parti genel merkezinde seçim değerlendirmesi yapan ve ardından dinlenmek üzere İstanbul’a geçen Akşener'in aradan geçen sürenin ardından ilk adımı partide yönetim organını toplamak olacak.

Süreç netleşecek

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, kurultayda adaylığı konusunda kurmaylarını iki kez terse düşüren Akşener’in uzun sürenin ardından kurduğu 3 cümle, ilk planda soru işaretleri ile karşılansa da, İYİ Parti’nin geleceğine bugünkü Başkanlık Divanı şekil verecek. Partililerin geri dönmesi için başlattığı “duygusal” kampanyadan etkilenen Akşener’in, kurmayları ile gerçekleştirdiği toplantıda da partinin “kırılıp dökülmemesi, bölünmemesi” için geri dönüş adımı attığı öğrenildi. Akşener’in kararına ilişkin parti kaynakları, “Başkanlık Divanı’nı toplaması bundan önceki sürece göre çok olumlu, pozitif bir adım. Umutlar yeniden yeşerdi, geçmiş olumsuz tabloya karşı. İYİ Parti’de kara bulutlar dağılıyor” değerlendirmesi yaptı.

12 Ağustos’ta toplanacak olağanüstü kurultay sürecine bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı’nın şekil vereceği vurgulanırken, Akşener’in sözlerinin gerisinde kalmaması için üst kurul delegelerinin oyuyla aday gösterme önerisinin en etkili formül olarak masada olduğu öğrenildi.

Başkanlık Divanı’nın ardından Akşener’in genel başkan olarak devam kararı alması durumunda ise kurultayda “güven tazelemenin” ötesinde bir güç ve destekle yola devam edeceği konuşuluyor. Bu kapsamda bir süredir partinin yeniden yapılandırılması konusunda yakın çevresi ile görüş alışverişinde bulunduğu belirtilen Akşener’in planlarını bir bir gerçekleştirme imkanına sahip olacağı yorumları yapılıyor. Akşener’in a kurmaylarından başlayarak Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu gibi partinin en üst düzey organlarında ciddi değişimler gerçekleştirmesi, partiyi yerel seçimlere taşıyabilecek bir kadro kurulması ve partinin ‘sinir uçları’nda törpüleme yaparak ortak bir dil ve kimlik yaratılması için adımlar atması bekleniyor.

'Ekmek ve demokrasi mücadelesi vermeliyiz'

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, partisinin önümüzdeki süreçteki politikalarına ilişkin, “Bizim İYİ Parti olarak yapmamız gereken, Türkiye’nin özgürlük, demokrasi ve ekmek mücadelesini yürütmemizdir. Bunun için partinin bir arada ve birlikte yürümesi gerekiyor. Ekmek arayışı ve demokrasi arayışı birbirine bağlı şeylerdir. İYİ Parti’nin birliği ve bütünlüğü de bu açıdan önemlidir” dedi.

CHP’nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu ve işletilen süreç hakkında da Çıray, “Dokunulmazlık konusunda Enis Berberoğlu hakkında verilecek karar çok önemli. Çünkü o zaman milletvekilliğinin anlamı kalmaz. Milletvekili dokunulmazlık kazandıysa dokunulmazdır. Yargılamasının durması gerekir” diye konuştu. Hükümetin dış politikadaki krizini de değerlendiren Çıray, “Dış politikada başta ABD olmak üzere ülkenin yaşadığı sıkıntılar karşısında hükümetin hiçbir kesime ayrıcalık yapmadan, her kesimi kucaklayarak davranması gerekir. Yoksa dış politikada sorunları aşamayız” ifadelerini kullandı.

'Liderimiz mi, Koray Aydın mı yuhalandı'

Akşener’in evinin önünde “liderimiz Devlet Bahçeli” ifadelerini kullanan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yuhalanmasına karşı MHP’den ilk tepki Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan geldi. Yalçın, “Soru şudur: Oradaki kitle kimi yuhaladı? MHP lideri Bahçeli’yi mi yoksa Koray Aydın’ın gafını mı? Bu soruların cevabı verilmelidir. İçerideki görüşmeden üç kişi dışarı çıkıyor. Sonra Koray Aydın, ‘Devlet Bahçeli’ gafını yapıyor. Ardından gülüşmeler başlıyor ve 50-60 kişilik bir grup yuh çekiyor. Bu gaf karşısında iştahla gülen isimlerin konuya açıklık getirmesi gerekmektedir. İçeride böyle bir kumpas kurulmuş olabilir mi? Bunu da sorularımıza ekliyoruz” dedi.