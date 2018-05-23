İyi Parti'de bir milletvekili adayı daha adaylıktan çekildi

İyi Parti Niğde 2'nci sıra milletvekili adayı Naim Osman Erem adaylıktan çekildiğini açıkladı. Dün de İzmir birinci bölge 5'inci sıradan milletvekili adayı gösterilen Osman Ertürk Özel, adaylıktan çekildiğini duyurmuştu.

Erem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, İYİ Parti Niğde milletvekili adaylığından istifa ediyorum. Seçim sürecinde gerek Niğde halkının telkinleri gerekse İyi Parti Niğde İl Teşkilatı’nın teşvik ve destekleri sonucu partimiz listelerinde Niğde 2. sıra adayı olarak gösterildim. Ancak adaylıktan gördüğüm lüzum üzerine istifa etmiş bulunuyorum. Beni destekleyen Niğde halkına ve parti teşkilatına teşekkür ederim. Milletvekili adayı arkadaşlarıma da seçimlerde başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

İyi Parti Genel merkezi tarafından Vedat Bayram birinci, Naim Osman Erem ikinci, Döndü Gökmen üçüncü sıra milletvekili adayı gösterilmişti.