İyi Parti'de bir istifa daha

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Orhan Erzurum, partideki tüm görevlerinden ve parti üyeliğinden istifa etti.

Erzurum, istifasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

“İyi Parti, bugün geldiği noktada beklentilerin hiçbirine cevap verecek düzeye gelmedi. Teşkilatlarda yaşanan sorunlar ve kişisel beklentilerini alamayan partililerin seçim çalışmalarına balta vurması en büyük engelimiz olmuştur. 12 Ağustos kongresinde de beklenenin aksine düzelen hiçbir şeyin olmadığını görmüş bulunmaktayım.”

6 Ağustos’ta da kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri istifa etmişti.