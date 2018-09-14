İyi Parti'de 54 il başkanı atandı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, başlattıkları yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında 54 il başkanının atamasının yapıldığını açıkladı.

İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın yaptığı yazılı açıklamada atanan 54 il başkanının aynı hızla yönetimlerini oluşturacaklarını, böylelikle "yerel seçimler öncesinde yenilenmiş, zinde, istekli, arzulu, çalışkan, güçlü ve başarıya endeksli bir teşkilat yapısı inşa edileceğini" kaydetti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından atandığı açıklanan 54 il başkanının isimleri şöyle:

1- ADANA – Göktürk BOYVODAOĞLU

2- ADIYAMAN – Kenan DOĞAN

3- AFYON – Mehmet İNKAYA

4- AĞRI – Cengiz ALPARSLAN

5- AKSARAY – Özhan TÜREMİŞ

6- ANKARA – Yetkin ÖZTÜRK

7- AYDIN – Betül AKÇANEL

8- BALIKESİR – Nedim TUNA

9- BATMAN – Kısmet ÇELİK

10- BAYBURT – Yılmaz KIRICI

11- BİLECİK – Ahmet GÜRSES

12- BİNGÖL – Hasan KIZILBOĞA

13- BİTLİS – Ziya YOLDAŞ

14- BOLU – Ahmet ÖRNEKBAŞ

15- BURDUR – Faruk ERKAN

16- BURSA – Yahya BAHADIR

17- ÇANAKKALE – Selahattin YILDIZLAR

18- ÇORUM – Bekir ÖZSAÇMACI

19- DENİZLİ – Hasan AKGÜN

20- DİYARBAKIR – Vejdin ENSARİOĞLU

21- DÜZCE – Yunus Özay ER

22- EDİRNE – Ekrem DEMİR

23- ERZİNCAN – Ümit ÖZKER

24- ERZURUM – İbrahim DUMLU

25- ESKİŞEHİR – Ramis TUNCA

26- GAZİANTEP – Mehmet Serkan KARAKUŞ

27- GİRESUN – İbrahim ÖNAL

28- GÜMÜŞHANE – Ali ATEŞ

29- HAKKARİ – Gazi TATLI

30- HATAY – Ali SEÇER

31- IĞDIR – Fuat ATA

32- KAHRAMANMARAŞ – Ahmet ÇABUKEL

33- KARAMAN – Zühtü Bahadır BAYRAÇ

34- KARS – Yüksel AKBABA

35- KAYSERİ – Süleyman BOZKURT

36- KIRIKKALE – Bülent Şükrü ALTINIŞIK

37- KIRŞEHİR – Müfit GÖÇEN

38- MARDİN – Süleyman AKAR

39- MERSİN – Servet KOCA

40- MUĞLA – İncilay Gezgin ŞEKERDAĞ

41- MUŞ – Ramazan AŞIK

42- NEVŞEHİR – Tuncay KARATAŞ

43- NİĞDE – Hakan TERECİ

44- SAKARYA – Selçuk KILIÇASLAN

45- SİİRT – Osman AYDAR

46- SİNOP – Hasan ASLAN

47- SİVAS – Volkan KARASU

48- TOKAT – Ömer SAĞOL

49- TRABZON – Azmi KUVVETLİ

50- TUNCELİ – Mehmet DEMİRBAŞ

51- UŞAK – Naci YILDIRIM

52- VAN – Selim ÖZGÖKÇE

53- YOZGAT – Metin ÖZIŞIK

54- ZONGULDAK – Yavuz ERKME