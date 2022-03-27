İyi Parti, yeni seçim kanunu hakkında AYM'ye başvuracak

İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yeni Seçim Kanunu'nda Anayasa’ya aykırı olan hükümler için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı.

Erdem, AKP ve MHP’nin seçim mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifini "AK Parti, Meclis’teki ağırlığı olan daha doğrusu Meclis’te yeterli milletvekili sayısı olan iktidar olarak 20 yıldan beri 40 defa isteseydi Seçim Kanunu’nu değiştirirdi. Ama şimdi yine seçmenin, muhalif seçmenin, kendisine oy atmayacak seçmenin oylarını gasp etmek amacıyla yapılan bir seçim değişikliği bu" dedi.

Gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kesinlikle yeniden seçilemeyeceğine yönelik iddiasını dile getiren Erdem, seçim güvenliği için parti olarak yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağı açıklamasını da değerlendiren Erdem, “Biz de İyi Parti olarak Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz bazı hükümleri. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Ama önce tabii ki kanun geçmesini bekliyoruz. Yani kanun kabul edilmeden ve kanunun son halini görmeden bununla ilgili bir şey söylemek için çok erken. Ama Anayasa’ya aykırı olan her hükmünün takipçisi olarak Anayasa Mahkemesi’ne bizler de başvuracağız” diye konuştu.