İyi Parti ve MHP'ye işaret eden KONDA Genel Müdürü Ağırdır'dan 'üçüncü blok' değerlendirmesi

MHP'nin Cumhur İttifakı'ndaki yerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Mart 2021’deki MHP kurultayına işaret ederek, "O kurultaydan sonra Türkçü kanadın billurlaşmış siyasi ideolojisi olan kısmının MHP’de ve İyi Parti’de nasıl bir pozisyon alacaklarına dair bir karar üreteceklerini sanıyorum. İslamcılarla ya da bu iktidarla mı devam ediyoruz, başka türden bir ittifakın, başka bir hayalin peşine mi düşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'ten İpek Özbey'e konuşan Bekir Ağırdır, Cumhur İttifakı hakkında, "Karşımızda bir zihni ittifak var. Türk-İslam sentezi" nitelendirmelerini yaptı. Bu okuma doğrultusunda İstanbul Sözleşmesi tartışmaları için "İslamcıların, 'Türkçüler fazla öne geçti, hep onların dedikleri oluyor' hamlesidir" değerlendirmesini yapan Ağırdır Şunları söyledi:

"Türkiye’nin geleceğini belirleyecek hikaye iktidar ittifakındaki bu çatlak"

"Tayyip Erdoğan istediği için değil onların bir ön alma isteğiyle baskı üretmesi sonucu gündeme geldi. Hatta bana sorarsan Ayasofya da öyle. Tayyip Erdoğan bunları yapmak ister, o ayrı. Ama bir siyaset insanı olarak da o kararların üreteceği olasılıkları bilir. Türkiye’deki kadın hareketinin farkında olmayan bir siyasetçi olduğunu sanmıyorum. Ama İslamcı kanat bastırdı. Dolayısıyla Türkiye’nin geleceğini belirleyecek hikaye iktidar ittifakındaki bu çatlağın ne zaman ve hangi gerekçeyle çıkacağı. Mart 2021’deki MHP kurultayını beklemek gerekir diyorum.

"O kurultaydan sonra Türkçü kanadın billurlaşmış siyasi ideolojisi olan kısmının MHP’de ve İYİ Parti’de nasıl bir pozisyon alacaklarına dair bir karar üreteceklerini sanıyorum. İslamcılarla ya da bu iktidarla mı devam ediyoruz, başka türden bir ittifakın, başka bir hayalin peşine mi düşüyoruz. "

"İyi Parti’yi de kapsayan yeni bir tartışmanın başlayacağını düşünüyorum"

Üçüncü bloktan mı bahsediyorsunuz?

"Belki üç, belki beş, bilemem. Ama İyi Parti’yi de kapsayan yeni bir tartışmanın başlayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla orada iktidar blokunun desteği azalıyor. MHP ile İyi Parti arasında siyaseten kaygıları, korkuları ortak olsa bile aralarında sosyolojik bir fark var. İyi Parti seçmeni seküler dünyayla iç içe ve metropollerde yaşayanlar… MHP seçmeniyse muhafazakar dünyayla iç içe ve geleneksel kentlerde yaşayanlar… İyi Parti o yüzden birdenbire yüzde 11 ile vücut bulabildi. Ve hayat metropolleşmeye devam ettiği için MHP’den İyi Parti’ye kayma sürüyor. "

MHP, iktidar ortağı olmaktan neden vazgeçsin?

"Yeniden iktidar ortağı olabileceği bir başka düzene dair emare vardır ortada…"

MHP’nin oyu kaç?

"Baraj riski yok. Seçim yapsak yüzde 13-15 aralığından söz edebiliriz."

"Muhalefetin aday üzerinden konuşmaması gerekiyor"

Muhalefet bloğu bir arada durmayı başarır mı?

"Muhalefet ittifaklarının geleceğini belirleyecek şey bence CHP’nin nasıl yöneteceği… Oy üstünlüğü açısından CHP’yi pozisyonluyorum. Şu ana kadar her şeye rağmen kurumsal akıl ittifakı geniş tutmaya çalışıyor. Meral Hanım, yani İyi Parti de orada ağırlığı olan bir aktör. Muhalefet şunu anlatmalı. Parlamenter sisteme geçeceğiz diyorlar. Ama seçime bu sistemle gireceğiz. Seçilecek başkan bir yılda ya da dört yılda gücünden nasıl vazgeçecek? Ya da o süreçte parlamentoda hangi yasaları nasıl değiştirecek? İttifak içinde bu konularda bir fikir birliği sağlamalı ve anlatmalılar. Muhalefetin aday üzerinden konuşmaması gerekiyor."

"Seçimi boykot etmeye zorlamak istiyorlar"

Son olarak HDP'ye yapılan operasyon, erken seçim işareti veriyor mu?

"Seçime dönük ama erken seçim anlamında değil. Kürt siyasetine diz çöktürüp, muhalefet blokundan çıkmak veya seçimi boykot etmeye zorlamak istiyorlar."