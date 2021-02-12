İyi Parti, Ümit Özdağ'ı ihraç için yeniden toplanıyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili “FETÖ’cü olduğuna” yönelik açıklamalarının ardından partisinden ihraç edilen ancak mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile ilgili, İyi Parti Genel İdare Kurulu’nun (GİK) bu ayın sonunda yeniden toplanacağı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberine göre, GİK’in, “Özdağ’ın yeniden partiden ihraç sürecinin başlatılması yönünde karar alacağına” vurgu yapılırken, bu kez parti yönetimi “usulde bir hataya yer vermek" istemiyor.

Parti yönetimi, CHP’den istifa eden Muharrem İnce’nin kuracağı partiye “İYİ Parti’den de geçişler olabileceği” yönündeki iddiaları da yalanladı.

Öte yandan Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, İyi Parti’den ihraç edilen ve mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ ile İyi Parti'den ayrılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un yeni parti kuracağını yazmıştı. Saymaz yazısında, “İyi Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, mahkeme kararıyla geri dönse de ne partinin WhatsApp grubuna eklendi, ne toplantılara davet ediliyor. Genel Başkan Meral Akşener, Özdağ'a randevu bile vermedi. Özdağ'ın çevresine şöyle dediği iddia ediliyor: ‘İyi Parti'de siyaset yapmam mümkün gözükmüyor. İYİ Parti'yi Türk milliyetçilerinin iktidar partisi olarak kurmuştuk. Kutuplaşmalardan birinin parçası haline geldi.’ Özdağ, şu günlerde Atatürk milliyetçiliği çizgisinde parti kurmak için hazırlıklarını yapıyor.” görüşünü savunmuştu.