İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Duran'a silahlı saldırıda bulunan polis tutuklandı

Kamuran KIZILBOĞA/TİRE (İzmir), (DHA) - İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Salih Atakan Duran\'a makamında silahlı saldırıda bulunan polis memuru Uğur Yakan (32), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı\'nın Gümüşpala Caddesi\'ndeki binasına, geçen cumartesi günü gelen polis memuru Uğur Yakan, üst kata çıkıp, kendisini öğretmen olarak tanıtarak, İlçe Başkanı Salih Atakan Duran ile görüşmek istediğini söyledi. Partililer, Duran\'ın dışarıda olduğunu belirtip, Yakan\'dan beklemesini istedi. Bunun üzerine Yakan, Başkan Duran\'ı binada beklemeye başladı. Partililerin Duran ile hangi konuda görüşmek istediğini sorduğu Yakan, \"İYİ Parti\'yi neden kurdunuz?\" diye karşılık verdi. Partililer, Yakan\'ın bu sorusunu cevapladığı sırada içeri Başkan Duran girdi. Partililerin Uğur Yakan\'ı tanıttığı sırada Başkan Duran da sohbete katıldı. Bu sırada, içeridekilerin verdiği bilgiye göre, polis memuru Yakan, belinden tabancasını çıkarıp, Duran\'a doğru yöneltti. Durumu fark eden bir partili, üzerine atlayarak, Yakan\'ın elindeki tabancanın namlusunu yere çevirdi. Tabanca 1 el ateş alırken, Yakan da yere düştü. Partililerin üzerine doğru atladığı Yakan\'ın elindeki tabanca, 1 kez daha ateş aldı. Başkan Duran ve odadaki partililer, olaydan yara almadan kurtulurken, Yakan ise elinden tabanca alınıp, etkisiz hale getirildi.

Uğur Yakan, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Yakan\'ın, Tire\'de yaşadığı, ilçeye 30 kilometre uzaklıktaki Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde 3 yıldır polis memuru olarak görev yaptığı belirlendi.

İYİ Parti Tire İlçe Başkanı Duran\'ın, kendisini ilk kez gördüğünü belirttiği Uğur Yakan, emniyetteki işlemlerinin ardından dün gece sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Ödemiş M Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

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