"İyi Parti, SP ve DP, CHP'yle ittifakın oyları düşüreceğine inanıyor"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, 2019'da yapılacak seçim için değerlendirmede bulundu. Sarıkaya, Meral Akşener'in kurucu genel başkanlığını üstlendiği İyi Parti, Saadet Partisi ve Demoktat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'yle (CHP) yapılacak ittifakta oylarının düşeğini inandığını yazdı.

Sarıkaya'nın"Hangi seçim ne zaman..." başlığıyla (1 Mart 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

Meclis’te son günlerde ittifakların nasıl olacağı, “ilkeler platformu”nun hangi zeminde sağlanacağından çok erken seçim konuşulur oldu...

Belki buna uyum yasalarında getirilen maddelerdeki düzenlemeler yol açtı.

Ancak özellikle CHP cenahında bir iddia var ki, parti yöneticileri dahi takım elbisesine iddiaya giriyor...

O da “Mart 2019’da yapılması anayasal zorunluluk olan yerel seçimin, eylül veya kasım ayına alınması için Anayasa değişiklik teklifini AK Parti’nin TBMM’ye sunacağı...” yönünde...

Hemen belirteyim, iktidar partisi böyle bir hazırlıklarının olmadığını söylüyor.

Uyum yasalarına ilişkin komisyonda görev alan MHP’nin etkin ismi Mustafa Kalaycı da dün “Çalışmalarımızda ne böyle bir konu gündeme geldi ne de bizim bu yönde bir çabamız var” dedi.

Aslında CHP yönetimindeki iddianın dayanağı AK Parti içinde de sıklıkla dile getirilen, “Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini yerel seçimin önüne almalı mıyız?” sorusu...

ERKENE ALINIR MI?

AK Parti’de bir grup, doğası nedeniyle yerel seçimde oylarının düşük kaldığına işaret ederek şu noktaya dikkat çekiyor:

“Düşük bir oyla başlayıp 6 ay sonraki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini desteklememiz zor olur; onun için milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimindeki yüksek oyla başlayıp sonrasını rahatlatalım...”

Bunu söylerken, MHP ile ittifakın yerel seçimi kapsamayacağı da anımsatılıyor:

“Yerel seçimde AK Parti ile MHP çekişmesi bazı yerlerde kaçınılmaz olacak, eğer seçimi öne alırsak bu çekişmenin de önüne geçer, ittifaka halel getirilmesinin önüne geçeriz...”

AK Parti yönetimi, “Hepsi zamanında yapılacak” kararlılığını sergiliyor.

Yerel seçimi öne almak için Anayasa değişikliği getirmeleri durumunda, Meclis’te 367’yi bulamazlarsa referandumun zorunlu olacağını belirtiyor.

Uyum yasası teklifinde yer alan, “Yerel seçim ile genel seçim arasında 1 yıldan az zaman varsa ikisi birlikte yapılır” hükmünü kaldıran düzenleme nedeniyle beklentinin öne çıkmış olabileceğine atıf yapılıyor.

Düzenlemedeki hedefin, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimini ayrı yapmaktan kaynaklandığı anımsatılıyor.

İTTİFAK ARAYIŞI

MHP dışındaki muhalefet partileri liderleri Kılıçdaroğlu, Akşener ve Karamollaoğlu da bu satırlarda birkaç gündür açıklandığı gibi Cumhurbaşkanlığı seçiminde ayrı aday çıkarmakta kararlı...

Ancak milletvekili seçiminde ittifaka kapıyı da kapatmış değiller...

Son kamuoyu yoklamalarından çıkan sonuca bakarak hepsi de CHP’nin içinde olmayacağı bir ittifak istiyor.

“İYİ, Saadet ve Demokrat partilerinin birlikte seçime girmesi...”halinde yüksek oya ulaşacaklarına inanıyor.

CHP ile İYİ Parti’nin veya CHP ile SP’nin birlikte girmesinin ise oy düşmesine yol açtığını anketlerde görüyor.

Nitekim SP Lideri Karamollaoğlu da dünkü sohbetimizde milletvekili seçiminde ittifaka kapıyı kapatmayıp ekledi:

“Mühim olan hassas seçmen tabanlarını bir araya getirecek ittifakları konuşmak. Bizim dirsek temasımız sürüyor. Önce yasa değişikliğinin çıkmasını beklemeliyiz...”

Özetlersek, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin öne alınması beklentisi MHP’de de yüksek.

Muhalefetin diğer partileri ise Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilkeler platformu, milletvekili seçiminde ise “taban hassasiyeti”ne göre zemin yokluyor...