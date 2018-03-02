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"İyi Parti-SP-DP ittifakı kısa sürede kurulabilir"

"İyi Parti ile Saadet Partisi'nin CHP ile ortak listeye girmesi mümkün değil"

02 Mart 2018 12:54

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, İyi Parti - Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında kısa süredef ittifak kurulabileceğini söyledi. Saymaz, "Bence İYİ Parti ile Saadet Partisi yakınlaşıp ortak listede buluşabilir. Ama İYİ Parti ile Saadet Partisi'nin CHP ile ortak listeye girmesi mümkün değil" dedi.

CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programına katılan gazeteci İsmail Saymaz gündeme ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Saymaz, Saadet Partililerin mevcut adaylar içerisinde eğer Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında kalırlarsa kime oy verecekleri hakkında bir tartışma içerisinde olduklarını belirtti.

İYİ Parti - Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında ittifak kurulabileceğini ileri süren Saymaz şunları söyledi:

“Saadet Partisine sorduğumuzda Akşener mi yoksa Kılıçdaroğlu mu diye.. Kuvvetle muhtemel Akşener diyecekler. 28 Şubat’taki duruşu bir, dindar muhafazakar kimliği iki, en çok şunda zorlanırız dedi Saadet Partili, Cumhurbaşkanlığı adayının bir kadın olmasını bizim kitlelere anlatmakta biraz zor olabilir. Bence İYİ Parti ile Saadet Partisi yakınlaşıp ortak listede buluşabilir. Ama İYİ Parti ile Saadet Partisi’nin CHP ile ortak listeye girmesi mümkün değil. Orada çok zorluklar yaşanır.”

 

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