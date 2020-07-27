İYİ Parti: Son 5 yıl, 1975-80 hariç, Cumhuriyet tarihinin ekonomik açıdan en kötü dönemi

Türkiye ekonomisinin ülkenin tarihindeki en kötü 5 yılı yaşadığını söyleyen İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, “Tüm tarihimizi büyüme ve işsizlik verilerini mercek altına alarak inceledik. Hem de TÜİK verilerini esas alarak. Ortaya çıktı ki 1975-80 dönemi hariç tutulduğunda, geride bıraktığımız 2015-2020 dönemi, Türkiye tarihinin en kötü 5 yılı” dedi. Tatlıoğlu, son 10 yılda “yönünü aşağı çevirmiş bir Türkiye olduğunu” belirterek ülkenin potansiyelini harcadığını belirtti.

Sözcü’nün haberine göre İYİ Parti ekonomi kurmayları; İYİ Parti Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, İYİ Parti Mersin Milletvekili ve Parti içi Demokrasi ve Etik Kurulu Başkanı Zeki Hakan Sıdalı ve İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Cem Oba vizyon ve çözüm önerilerini aktardı.

Türkiye’nin her ay rezervlerinden 5 milyar dolar azaldığını belirten İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Cem Oba, bankaların zorunlu karşılıkları dışarıda bırakıldığında 40 ila 50 milyar dolarlık rezerv kaldığını söyledi.

Oba, “Bunun gidebileceği süre maksimum 8 aydır” dedi. Türkiye’ye yabancı sermaye girişinin durduğunu vurgulayan Oba, rezervlerdeki erimenin sürdürülebilir olmadığını söyledi. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli ise Türkiye’nin en soğuk illerinde doğalgazdan ÖTV ve KDV alınmaması gerektiğini söyledi.