İyi Parti seçim yasası teklifi TBMM’ye geldiğinde 3 öneride bulunacak

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, dün AKP ve MHP’nin seçim yasası teklifine ilişkin ne tutum alınacağını görüşmek için toplanan İyi Parti Başkanlık Divanı’nda alınan kararları aktardı.

Saymaz’ın aktardığına göre, İyi Parti teklif TBMM'de geldiğinde şu önerileri dile getirecek:

- Baraj yüzde 3'e indirilsin.

- Cumhurbaşkanı seçim propagandası sürecinde hizmete tahsisli vasıtaları kullanmasın.

- D'hondt sistemi temsilde adalet sağlayacak şekilde uygulansın.

Ayhan Sefer Üstün: Teklifin iki amacı var

Saymaz öte yandan köşesinde söz konusu teklifle ilgili Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün’ün görüşlerini aktardı. Üstün, teklifin iki amacından birinin altı muhalefet partisinin bir araya geldiği masayı dağıtmak; diğerinin de AKP tabanına hitap eden alternatifleri yok etmek olduğu görüşünü açıkladı.

"Erdoğan, bir araya gelemeyeceğimizi düşünüyordu. Bu ittifak, toplumsal uzlaşmayı sağlayacak noktaya geldi. Erdoğan rahatsız oldu. Amacı ayrıştırmak, bölmek ve gerginlik oluşturmak. Bu zamana böyle gelmişti” diyen Üstün, "Bu mahalleden bir parti kurulabileceğini tahayyül edemiyordu. Gelecek Partisi çıktı. Engellemek için her şeyi yaptılar. Şiddete varacak kadar... İlerlemesine engel olamadılar. Şimdi milletvekili çıkarmasını engelleyerek, siyasi sahneden çekilmesini hedefliyorlar. Seçime girmenin bin bir yolu varsa birini tıkamaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Üstün, "İstediğini alamaz. İktidarı kaybettiklerini görüyorum. Geri döndüremezler" dedi.

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