T24 LogoT24 Logo
Gündem

"İyi Parti niye AK Parti'ye katılmasın?"

"Böylelikle Cumhur İttifakı 360 milletvekilini aşar"

27 Haziran 2018 12:02

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kulislerdeki iddialara yer verdiği yazısında AKP'ye yakın bir dostunun İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının "olasılık" dahilinde olduğunu aktardı. 

Altaylı bugünkü yazısının ilgili bölümünde İyi Parti ile ilgili olarak iddialara şu sözlerle yer verdi:

Dün “İYİ Parti, MHP’ye katılır mı?” diye sordum.

AK Parti’ye hayli yakın bir dostum aradı.

“İYİ Parti iktidarın nimetlerine yakın olmak için MHP’ye katılır mı diye sormuşsun. Peki İYİ Parti niye AK Parti’ye katılmasın” dedi.

“Daha neler?” demem üzerine ekledi.

“Böylelikle Cumhur İttifakı 360 milletvekilini aşar. Ayrıca AK Parti’nin MHP’ye olan ihtiyacı da azalır. Bu da bir olasılık” dedi.

 

ETİKETLER

İyi PartiniyeAK Partikatılmasınaltaylı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24