"İyi Parti niye AK Parti'ye katılmasın?"

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, kulislerdeki iddialara yer verdiği yazısında AKP'ye yakın bir dostunun İyi Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılmasının "olasılık" dahilinde olduğunu aktardı.

Altaylı bugünkü yazısının ilgili bölümünde İyi Parti ile ilgili olarak iddialara şu sözlerle yer verdi:

Dün “İYİ Parti, MHP’ye katılır mı?” diye sordum.

AK Parti’ye hayli yakın bir dostum aradı.

“İYİ Parti iktidarın nimetlerine yakın olmak için MHP’ye katılır mı diye sormuşsun. Peki İYİ Parti niye AK Parti’ye katılmasın” dedi.

“Daha neler?” demem üzerine ekledi.

“Böylelikle Cumhur İttifakı 360 milletvekilini aşar. Ayrıca AK Parti’nin MHP’ye olan ihtiyacı da azalır. Bu da bir olasılık” dedi.