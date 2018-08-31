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İyi Parti Milletvekili Şeker, partisinden istifa etti; Meral Akşener'den ilk açıklama

Bu istifayla İyi Parti'nin milletvekili sayısı 40'a düştü

31 Ağustos 2018 22:35

İyi Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, partisinden  istifa etti. Genel Başkan Meral Akşener istifayla ilişkin olarak, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa milletvekilliğinden de istifa etmesi gerekir" dedi. 

CNN Türk’ten Ünal Kaya’nın haberine göre, İyi Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker, milletvekillerinin olduğu WhatsApp grubunda partisinden ayrıldığını duyurdu. Herkese "Allah'a ısmarladık" diyerek ayrıldığı belirtilen Şeker'in İstifa haberini doğrulayan parti kurmayları istifa dilekçesinin henüz partiye ulaşmadığını aktardı.

Bu istifayla İyi Parti’nin milletvekili sayısı 40’a düştü.

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