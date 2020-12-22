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İyi Parti Milletvekili Ataş Koronavirüs'e yakalandı

22 Aralık 2020 00:36

İyi Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Tedavisine doktor tavsiyesi doğrultusunda evde devam edeceğini aktaran Ataş, "Sağlığımla ilgili endişe verici bir durum bulunmamaktadır. Bu vesileyle gerek sosyal medyadan, gerekse telefondan arayarak veya mesaj atarak iyi dileklerini ileten dostlarıma teşekkür ediyor, dönüş yapamadıklarım için özür diliyorum. Dualarınızı bekliyor, tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı

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İyi PartiCovid-19Dursun Ataş
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