İyi Parti, Meral Akşener'in oy oranını açıkladı

İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çıray'ın aktardığına göre İyi Parti'nin oyları yüzde 18-22 arasında, Meral Akşener'in de ikinci turda yüzde 54 alması ön görülüyor.

Çıray, KRT’de Çağlar Cilara’nın sunduğu Haber Merkezi programına konuk oldu. 24 Haziran seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, cumhurbaşkanı adayı Akşener ve İyi Parti’nin en son oy oranlarını dair ellerindeki verileri de açıkladı.

"İyi Parti yüzde 22, Akşener yüzde 54"

Çıray, ellerine ulaşan son araştırmalara göre, 24 Haziran’daki seçimlerde partilerinin yüzde 22’lere kadar oy alabileceğini, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de ikinci tura kalacağını ve ikinci turda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Meral Akşener’in yarışacağını, Akşener’in yüzde 54 oy alarak yeni Cumhurbaşkanı seçileceğini söyledi.

Çıray’ın ifadeleri şöyle:

“Bize gelen son çalışmalara göre sayın Meral Akşener ikinci tura kalıyor ve sayın Akşener’in ikinci tura kalması halinde yüzde 54 oy alıyor, Cumhurbaşkanı seçiliyor. Bugün İyi Parti diye bir parti, Meral Akşener diye bir lider olmasaydı Türkiye ikinci turu konuşuyor olmayacaktı. Bu seçimler bir devrin sonu, yeni bir devrin başı olacak ve yenilik kadar güçlü bir şey yoktur.

Parlamento seçimlerinde bize gelen sonuçlarda İyi Parti’nin oyları yüzde 18 ila 22 arasında. Burada kararsız oranları hâlâ çok yüksek. Herkes kendisine şu soruyu sorsun. Tayyip Bey ikinci tura kimin kalmasını istemiyor. Kimi televizyonlara çıkarmıyorsa, kimin fikirlerinin ulaşmasını engelliyorsa, kimi yok farz etmeye çalışıyorsa, kime tam medya ambargosu uyguluyorsa, kimin adaylık açıklamalarını yayınlatmıyorsa o kişidir.”