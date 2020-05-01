İyi Parti lideri Akşener, siyaset hayatındaki en kara dönemi açıkladı

İyi Parti lideri Merak Akşener, Karar TV canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Akşener, "Benim siyasi alanda en kara dönemim 16 Nisan 2017'dir" dedi.

16 Nisan 2017'de Anayasa Değişikliği Referandumu gerçekleştirildi. Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. AKP ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra MHP’nin desteğiyle birlikte Meclis’ten geçerek halk oylaması kararı alındı. 16 Nisan Referandumu'yla, yürürlükteki Parlamenter Sistem kaldırılarak yerine Cumhurbaşkanlığı Sistemi getirildi, Başbakanlık makamı ortadan kaldırıldı.

Konuşmasının devamında "tamamen kadın kimliği üzerinden çok çirkin ve ağır saldırıya uğradığını" söyleyen Akşener, "Meclis'in orta yerinde kadın bedenlerin üstüne ağır küfürlerin olduğu bir dönemdeyiz. Ve hiçkimse ayıplamıyor" dedi.

Yeni tip Koronavirüs salgınına ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Akşener, "Pandemi yönetiliyor. Mücadeleyle ilgili güzel ama bir eşgüdüm alabiliyor mu? Hayır" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Yıllar önce Erdoğan'a 'nasıl bir parti kuracaksınız?' dedim. Özal'ın ki gibi demişti. İdare ederek bazı şeyleri yönetemiyorsunuz. Uyuşmazlıklarımız ilkesel boyuttaydı."

"Abdullah Gül'ün ya da bir başkasının aday olmaması konusunda bir hadsizliği yapmam, söz konusu değil."