İyi Parti'li Tatlıoğlu: Türkiye yüzde 17 faizle dünya şampiyonu

İyi Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Merkez Bankası’nın yüksek politikasını, “Geldiğimiz nokta şudur: Türkiye yüzde 17 faizle dünya şampiyonudur. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminden itibaren faiz konusunda en yakın rakiplerinden açık ara önde ve lider bir ülkedir, enflasyonda da öyledir” sözleriyle eleştirdi.

Dünya’nın haberine göre Tatlıoğlu şunları söyledi:

“Hem kazancı azalan hem de bu kazancını faizde eriten bir ülke durumundayız. Türkiye’nin toplam geliri yaklaşık 150 milyar daha azalmıştır. Merkez Bankası ayrıca enflasyonla mücadelede daha da bir sıkılaştırmaya gitmekten bahsetmiştir yani talebi düşürmekle ilgilenmektedir. Üretimi artırmakla ilgilenmesi gerektiğini de özellikle vurgulamamız gerekiyor. Türkiye’de tarım sektöründe yeni bir sayfa açmak gerekiyor. Çiftçilerin kazanç merkezli bir tarım politikasına kavuşması gerekiyor. Her gün kan kaybeden ve borçluluğu AK Parti döneminde 60 kat artan tarım kesimi yeniden yapılandırılmalı.”