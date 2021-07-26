İyi Parti’li isim, tepki çeken “Ömer Halisdemir” paylaşımı nedeniyle disipline sevk edildi, ihraç edilecek

Sosyal medya hesabı üzerinden 15 Temmuz darbe girişiminde öldürülen Ömer Halisdemir'in aleyhine paylaşım yapan İyi Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

İyi Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Songül Sarıtaşlı, sosyal medya hesabı üzerinden Ömer Halis Demir ile ilgili tepki çeken bir paylaşımda bulundu. "Semih Terzi’nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" diyen Sarıtaşlı, tepki üzerine söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapattı. Yaşanan olayın ardından İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, basın açıklaması yaptı. Sağol, Sarıtaşlı'nın partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini ifade etti.

Sağol, “İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabında 15 Temmuz Şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, İl Teşkilatımız ve bütün İYİ Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur. Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki varoluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir. Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz, şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kata kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz" diye konuştu.

"Gereği yapılmıştır"

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı, şehit Ömer Halisdemir hakkında yanlış beyanda bulunan il yöneticisini 'kesin ihraç talebi ile' disipline sevk etti. Gereği yapılmış" dedi.

MHP'den de tepki gelmişti

MHP Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ise yaptığı yazılı açıklamada, “Ömer Halisdemir; bu milletin bağrında yetişmiş, vatan hainlerini alnının ortasından karışlarken bir saniye şüpheye düşmemiş, ölüme başı dik yürümüş bir kahramandır. İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir’i darbeci, terörist Semih Terzi’yi ise yaptığı paylaşımla masum göstererek darbeci zihniyette bir tavır sergilemiştir. Herkes şunu bilsin ki Ömer Halisdemir, şehadete başı dik bir şekilde yürüyen yiğittir. Vatanın kaderini değiştiren şehittir” ifadelerini kullandı.