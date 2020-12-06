İyi Partili Çıray: Katar'a su kaynakları satıldı mı?

İyi Parti İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması için soru önergesinde bulundu. Çıray, Katar ile imzaladığı belirtilen “Su Yönetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı”na ilişkin kamuoyunda çıkan iddiaları sordu.

Çıray, Türkiye'nin su rezervlerinin tükendiğini belirtirken, daha sonraki süreçlerde bunun büyük stres yaratacağını ifade etti. Çıray, bazı uluslararası kuruluşlar ve DSİ verilerine göre bugün 1.519 m3 olan kişi başına düşen su miktarının 2030 yılında 100 milyonluk nüfusla 1100 m3’e düşerek ülkemizin su fakiri bir ülke olacağının öngörüldüğünü söyledi.

Anayasa Mahkemesi satışın önünü mü açtı?

Türkiye'nin su kaynaklarının Katar'a satıldığı algısının oluştuğu ve bunun ulusal egemenliğimiz için bir tehdit oluşturma korkusunu getirdiğini söyledi.

Bir iddiaya göre Anayasa Mahkemesi, Katar’la anlaşmanın imzalandığı süreçte, 27 Kasım günü 2 milyon hektar arazinin sulanmasını düzenleyen Sulama Birlikleri’nin işletme devrinin önünü açmıştır diyen Çıray, uzun yıllar DSİ’de daire başkanlığı yapmış, Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız’ın bunu “Katar’la mutabakat zaptında su kaynaklarıyla gıda güvenliği ilişkilerinden söz ediliyor. Bu sulu tarımla ilgili Katar’la işbirliğinin önündeki olası yasal engeli kaldırıyor!” olarak yorumladığını söyledi.

Semerat Holding

Bir başka iddiaya göre ise Tarım Bakanlığı’nda bir çalışma yapıldığının kamuoyuna yansıdığını belirten Çıray, bu iddiaya göre çalışmada Türkiye’de tarımsal üretim, kamunun tarımdaki yatırımları ve kontrol mekanizmalarının bir holding çatısı altında birleştirilmek istendiği ve adının da Semerat Holding olduğunun iddia edildiğini söyledi.