İyi Parti'li Aytun Çıray: Yunanistan'la masada Mavi Vatan'ı mı müzakere edeceksiniz?

İyi Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, Mavi Vatan tartışmalarını Meclis gündemine taşıyarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a, “Siz Yunanistan ile masada neyi konuşacaksınız? Yunanistan ile müzakereye oturmak zaten bu ‘Mavi Vatan’ sınırlarının tam egemenliğimizde olmadığının bir ön kabulü olarak görülmeyecek midir?” diye sordu.

“Türkiye Cumhuriyeti olarak son dönemde özellikle “Mavi Vatan” kavramı çevresinde vatanımızın su coğrafyası üzerinde oldukça hayati tartışmalar yaşanmaktadır'' diyen Çıray, özellikle Libya’da son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından ortaya atılan çeşitli haritalarla Türkiye'nin su coğrafyasının üzerindeki hakimiyetinin sorgulanır hale getirildiğini, mutlak egemenlik iddiasının zayıflatıldığını ifade etti.

Aytun Çıray, Libya ile geçen yıl imzalanan mutabakat muhtırasından sonra netleştirilen Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı sınırlarına yönelik olarak kullanılan “Mavi Vatan” tanımının ve yaklaşımının, uluslararası camia nezdinde hayalci bir iddia olarak algılanmakta olduğunu belirtti.

İyi Parti'li Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

''Gerçek Mavi Vatan'ın içi boşaltılıyor''

''Bazı çevreler tarafından Ege Denizi’nde çözümsüzlük ve Yunanistan ile sorunlar devam etmekteyken, çok sayıda harita ortaya atılarak tartışmalar mecrasından çıkarılmakta, bu da ne yazık ki gerçek Mavi Vatan kavramının içini boşaltmaktadır.

Bir coğrafyaya ‘Mavi Vatan’ diyorsanız eğer, vatan olmasının gereğini yapmak gerekir. Halbuki son aylarda, ‘Mavi Vatan’ olarak tarif edilen coğrafya üzerindeki egemenliğimizin tehdit edildiği çok sayıda olay yaşanmıştır. Özellikle Yunanistan tarafından ‘Mavi Vatan’ sınırlarını tanımayan fiili durumlar yaratılmıştır. Örneğin, Yunanistan Cumhurbaşkanı Aydın ilimiz açıklarında yer alan ve hukuka aykırı şekilde silahlandırılan Eşek Adası’nı ziyaret ederek “Buraya sahip çıkacağız” ifadelerini kullanabilmiştir. Son yıllarda, Sayın Hulusi Akar’ın da vurguladığı -21 adadan 16’sının silahlandırılması- gibi çok sayıda oldu bittiye karşılık AKP Hükümetleri tarafından herhangi bir adım atılmamıştır.”

''Rusya Mavi Vatan'da mı tatbikat yaptı?''

“Aynı şekilde Rusya tarafından Doğu Akdeniz’de “Mavi Vatan” olarak kabul ettiğimiz bölgede, geçtiğimiz yıllarda atışlı tatbikatlar yapılmıştır. Son olarak, Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta, ‘Rusya Federasyonu tarafından Doğu Akdeniz'de NOTAM ilan edildiği tespit edildi’ şeklinde bir açıklama dahi yapmıştır.”

Aytun Çıray, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları sordu:

Mavi Vatan ifadesi ile kastedilen deniz alanı tam/somut olarak hangi sınırları kapsamaktadır? Birleşmiş Milletlere de bildirilen Kıta Sahanlığı alanlarımız, bizim Mavi Vatan’ımız mıdır? Bu sahada tam egemenlik yetkimiz var mıdır?

Ülkemiz için Mavi Vatan sınırları, ortaya atılan çeşitli haritalardan hangisiyle daha doğru ve net bir şekilde ifade edilmektedir? Bakanlıklarınca yayınlanmış, resmi niteliği haiz Türkiye’nin tam egemen olduğu deniz alanlarını gösterir bir Mavi Vatan haritası mevcut mudur?

İktidarınız tarafından, Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde yaşanan sorunların diyalog ve müzakere ile çözülebileceği belirtilmektedir. Yunanistan ile ‘Mavi Vatan’ iddiamıza ilişkin müzakere yapılması halinde, “vatan topraklarımız” üzerinde müzakere yapılmış olunmayacak mıdır? Başka bir deyişle, siz Yunanistan ile masada neyi konuşacaksınız? Yunanistan ile müzakereye oturmak zaten bu “Mavi Vatan” sınırlarının tam egemenliğimizde olmadığının bir ön kabulü olarak görülmeyecek midir?

Yunanistan ile doğrudan müzakerelerde anlaşılamaması durumunda Ege ve Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığına dair ihtilafı uluslararası yargıya götürmeyi öngörüyor musunuz?

Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de “Mavi Vatan” üzerinde, Yunanistan ve Rusya gibi devletler tarafından yapılan oldu bittilere neden karşılık verilmemektedir? Konuşmalarınızda sıklıkla dile getirdiğiniz “casus belli” söylemleriniz sadece iç kamuoyuna, iç politikaya yönelik mesajlar olarak mı değerlendirilmelidir?

Mavi Vatan kavramını kullanarak iç kamuoyunda halkın sinir uçlarıyla oynarken oldukça cüretkâr olan iktidarınız, Mavi Vatan’ı savunmaktan vazgeçmeyi mi tercih etmektedir yoksa dış politika hayal ve heveslerinizin realiteyle uyumsuz olması mı elinizi kolunuzu bağlamaktadır?