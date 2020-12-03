İyi Parti'li Aylin Cesur: İş yerlerindeki engelli kotası en az yüzde 5 olmalı

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engellilerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Cesur, kamu ve özel sektördeki işyerlerinde engelli kotasının en az yüzde 5 olması gerektiğini savundu.

Cesur, engellilere ödenen 854 lira desteğin çok az olduğunu ve bu yardımın bile usulsüzlüklere gittiğini belirtti. Cesur, kamu ve özel sektördeki işyerlerinde engelli kotasının en az yüzde 5 olması gerektiğini söyleyerek, iktidara, "İstihdamını sağlamak yerine, eve düşük yardımlarla hapsetmek sizin tercihiniz" dedi.





İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, engellilerin yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıdı. Cesur, engellilere ödenen 854 lira desteğin çok az olduğunu ve bu yardımın bile usulsüzlüklere gittiğini belirtti. Cesur, kamu ve özel sektördeki işyerlerinde engelli kotasının en az yüzde 5 olması gerektiğini söyleyerek, iktidara, "İstihdamını sağlamak yerine, eve düşük yardımlarla hapsetmek sizin tercihiniz" dedi.

Cesur, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konumada, "engelli yardımının, bir hükümet icraatı olmadığını, sosyal devletin gerekeni" olduğunu vurguladı. Engellilere destekle ilgili yasanın Demirel döneminde yürülüğe girdiğini belirten Cesur, engellilere ödenen aylık 854 lira desteğin çok az olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün ödenen meblağ çok çok az. Zaten tahmin edemeyeceğiniz güçlüklerle karşılaşırken, açlık sınırı 2431 TL iken, aylık 567 TL veya yüzde 70 üzeri engelliye de olan vatandaşlarımıza aylık ödenen miktar çok az. Bu desteklerin derhal arttırılması gerekli. Almanya, Fransa gibi ülkelerde engelki kotası yüzde 15,20. Türkiye'de Kota en az yüzde 5 olmalı, yüzde 6 hakkımız diyor onlar seslerini duyurabildiklerince. İş yerlerinin engellilerimiz için düzenlenmesine de devlet aracı olmalı."

"Bakanlık, engellileri unutmuş"

Cesur, 2011 yılında TÜİK tarafından yapılan “Nüfus ve Konut Araştırması ile Türkiye” verisinde ülkemizde 4 milyon 876 bin kişinin en az bir engeli olduğunu söyledi. Cesur, "Yıl 2020, 9 yıl geçmiş, bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı raporlarında hala 2011 istatistikleri kullanıyor, nerede kaç engellimiz var, haberi yok bakanlığın, unutulmuş engelliler" diye tepki gösterdi.

"Engellilere ödenen yardımlarda usulsüzlük var"

Engellilere ödenen az miktarda yardımda usulsüzlük olduğunu hatırlatan Cesur, "Sayıştay 2019 raporuna göre, her ay 40.746 kişi Ulusal Engelli veri sistemine kayıtlı olmadan, 30.633 kişi ise engelli raporu olmadan devletten engelli evde bakım ödemesi almış. Yine engelli sağlık raporu olmayan 95.917 kişiye, engeli yüzde 40’ın altında olmasına rağmen 22.049 kişiye her ay engelli aylığı ödemesi yapılmış. Bu şüpheli ödemelerin boyutu yaklaşık 1 milyar 811 milyon TL" diye konuştu.