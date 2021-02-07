İyi Parti kurultayında ipler gerilmişti; Akşener, Aytun Çıray ile görüşecek

İyi Parti'nin büyük kurultayında liste tartışmaları nedeniyle iplerin gerildiği İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün görüşecek.

HaberTürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, Akşener, yeni anayasa tartışmasıyla birlikte Meclis aritmetiğinde de elini güçlendiren "birlik, beraberlik" tablosunu korumak için parti içine dönük yeni bir "onarım" süreci için düğmeye bastı.

Akşener, kurultayın hemen ardından kendisiyle görüşen eski Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray ile 4,5 ay sonra yeniden görüşme kararı aldı. Akşener'in çağrısı üzerine Çıray Ankara'ya geldi. Görüşme bu akşam saat 17.00'de gerçekleşecek.

İyi Parti kulislerine göre, görüşmeden "İyi Parti'nin kurulduğu günlerden daha kötü bir dönemin yaşandığı bugünlerde, 'Barışmasını bilmeyenler küsmesin' denilen bir hareketten gelen Akşener ve Çıray'ın kurultay küskünlüğünün üzerine bir perde çekip, geçmişe takılmamak üzere yeniden birlikte yol yürüme kararlılığını ortaya koymaları" bekleniyor.