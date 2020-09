İyi Parti kurucularından Mahmut Bozkurt partisinden istifa etti

Eski Adıyaman Milletvekili Mahmut Bozkurt, kurucusu olduğu İyi Parti'den istifa etti.

Partinin ideolojik olarak ülkücü bir eksene oturtulmasının kendisinde ciddi bir olumsuzluk yarattığını belirten Bozkurt, son kongrede Koray Aydın'ın ilçe başkanlarını arayarak baskı kurduğunu ve çeşitli olumsuzlukları dile getirerek İyi Parti'den ve kurucu üyelikten istifa ettiğini açıkladı.

Bozkurt, İYİ Parti Genel Merkezi'ne yazdığı istifa dilekçesinde şunları kaydetti:

Sayın Genel Başkanım;

Ülkemizde yeni bir parti kurma ihtiyacının had safhaya gelmesi sonucu, bir parti kurmaya karar verdiğiniz dönemde, bana kurucu üye olmamı teklif ettiniz. Sizinle neredeyse 25 yıldır devam edegelen Bacı-Kardeş ilişkimiz ve şahsınıza karşı duyduğum aşırı güven sebebiyle teklifinizi hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Zatıalinizin liderliğinde 200 kurucu arkadaşımızla birlikte İYİ partiyi kurduk. Karşımıza çıkarılan bütün güçlüklere rağmen İyi Parti olarak genel seçimlere katılmayı başardık. Çok zor bir seçim oldu, özellikle de ilim Adıyaman’daki seçim çok daha zor şartlarda gerçekleşti. Adıyaman’ın bir doğu vilayeti olmasına rağmen Türkiye ortalamasına paralel olarak iyi bir sonuç aldık. En büyük sevincim parlamentoya 40 vekille girmemiz olmuştur. Her ne kadar ben seçilmemiş olsam bile parlamentoya 40 milletvekili ile girmemiz partim adına şahsımı son derece sevindirmiştir.



Seçim sonrasında Afyon toplantımız oldu, burada şahit olduğum olaylar, duyduklarım ve gördüklerim partinin geleceği için bende ciddi bir endişe oluşturmuş ve ardından sizin istifanız bende müthiş bir kırılma duygusuna sebep olmuştur. Özellikle de partinin ideolojik olarak ülkücü bir eksene oturtulması ben de ciddi bir olumsuzluk yaratmıştır. Bu gelişme, kurucu olan Alevi, Sosyal Demokrat, Merkez, Muhafazakar ve CHP kökenli birçok kurucunun haklı olarak kendi konumlarını sorgulamalarına sebep olmuş ve çoğu üyeliklerini sonlandırmak zorunda kalmışlardır. Özetle ülkücü olmayan arkadaşlar üzerinde ciddi bir endişe yaratmış ve ayrılmışlardır. Ben de benzer bir kırılma ve sorgulama döneminden sonra kendimi biraz geriye çekme zorunluluğunu hissettim. Daha sonra evinize gece yapılan talihsiz saldırının ertesi günü evinize geçmiş olsun ziyaretine geldim ve yaklaşık olarak 6 saat kadar kaldım. Bu ziyaret ortamında Sayın Ahat Andican ve Sayın Cihan Paçacı Beyler de vardı. Genel olarak endişelerimi ve partinin geleceği ile ilgili tüm düşüncelerimi çok açık ve net bir şekilde bu arkadaşlarımızın huzurunda size anlattım. Zatıaliniz düşüncelerimin tamamına yakınına hak verdiniz ve bunları düzeltmemiz gerektiği yönündeki ifadeleriniz beni büyük ölçüde rahatlattı.



Sonrasında 31.03.2019 mahalli seçimini yaşadık. Üzülerek söylemeliyim ki bu seçimde de yalnız bırakıldım. Ancak partimizi seçimden başarıyla çıkarmamız gerektiğine inandığım için var gücümle çalıştım ve yüzde 12 gibi yüksek bir oyla partimizi ülkede tek başına girdiği iller içerisinde birinci çıkardım. Yani Doğu’da bir il Türkiye’de birinci çıkmıştır.Ben bir sonraki seçim için yüzde 20 hedefini koyup çalışmalarımı sürdürürken birden bire her şey tersine döndü. Teşkilat başkanının ilçeler bazında doğrudan müdahalesi ile sonuçlanan delege seçimlerinin bir benzeri Adıyaman ilde de yaşandı ve Partinin kurucusu, milletvekili adayı ve Adıyaman'daki bir numaralı üyesi Mahmut Bozkurt bile il delegesi yapılmadı.



Sonuç olarak Adıyaman'da 28.6.2020 tarihinde partimiz açısından utanç verici bir kongre gerçekleştirildi. Sn. Koray Aydın’ın bütün ilçe başkanlarını tek tek arayarak kurduğu baskılar sonucunda Adıyaman il kongresi ülkücülerle ülkücü olmayanlar arasındaki bir mücadele haline dönüştürüldü. Adil olmayan bu kongre sonucunda Sn. Koray Aydın ve onun Adıyaman’daki hizipçi askerlerinin BİNDE İKİLİK oyu, benim maddi-manevi her şeyimi ortaya koyarak topladığım YÜZDE ONİKİLİK oya karşı galip geldi. Böylece Sn. Koray Aydın kendi uzun vadeli planının Adıyaman bölümünü başarıyla tamamlamış oldu. Kâğıt üzerinde kongreyi o aldı, fakat gerçekte İYİ Parti Adıyaman'da kaybetti.



Sayın Genel Başkamın; Ben Adıyaman'da 200.000 nüfuslu büyük bir aşiretin önde gelen bir üyesiyim. Bu büyük ailenin her ferdi, hangi düşüncede olursa olsun, benim için çok değerlidir. Bu büyük ailenin içinde ülkücü yok denecek kadar azdır ama Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına bağlı bir topluluktur. Benim milliyetçi kimliğim de buradan kaynaklanmaktadır. Siyaset hayatım boyunca benim hiçbir kimlik ve düşünceyle en küçük bir problemim olmamıştır. Çünkü ana amaç siyasette toplumu bir arada tutup millete hizmet etmektir. Bu düşünceyle arkama baktığımda Adıyaman'ın en büyük beş projesinin altında, hemşerilerimle birlikte benim imzam vardır. Ve bu da Adıyaman'da toplum tarafından “İz Bırakan Milletvekili” tarifiyle siyasette beni farklı bir yere oturtmuştur.



Bu zor siyaset yolculuklarımda yanımda olan dostlarım, yol arkadaşlarım, beni seven insanlar var. Adıyaman İl Kongresinde teşkilat başkanının güdümündeki BİNDE İKİLİK bir oyun YÜZDE ON İKİLİK oyu, kâğıt üzerinde yenmiş olması, bende olduğu gibi bu insanlarda da derin bir hayal kırıklığına sebep olmuştur. Çünkü seçimler boyunca çalışmış, beni ve partimizi desteklemiş oldukları halde haksızlığa uğramışlardır. Partiye oy vermeyenler delege yapılırken, parti için çalışan, ter döken ve emek veren insanlar delege yapılmamışlardır. Bu insanların hakları teşkilat başkanı ve onun hizipçi uzantıları tarafından gasp edilmiştir.Bu insanlar kurucusu olduğum bir partide bizzat teşkilat başkanı tarafından organize edilen bir kumpas sonucunda, Ben de ve yol arkadaşlarım da güvensizlik oluşturmuş, partiyle ilişkimin devam etmesi durumunda ise artık benimle birlikte hareket etmeyeceklerini haykırmışlardır.. Kendi ilimde yaratılan bu talihsiz tablodan sonra benim tercihim de tabi ki halkımın ve haklının yanında olmaktır. Sayın Genel Başkamın ;bu sürecin, bu kumpasın hazırlanması zarfında, üç aydır müteaddit sefer size bilgi sundum, yaşanan talihsizlikleri anlattım, bilgilendirdim.



Sonuç olarak, bütün bu anlattıklarım çerçevesinde, üzülerek 22.7.2020 tarihi itibariyle kurucusu olduğum İyi Parti'den ve kurucu üyelikten istifa ediyorum. Herkes için hayırlı olmasını temenni ederim. İlk günden beri olduğu gibi Bacı-Kardeş ilişkimizin devam etmesi dileğimle, başarılar diliyorum.