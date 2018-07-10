İyi Parti kurucu üyesi istifa etti

İyi Parti kurucu üyelerinden Hayriye Nurcan Yazıcı, Kurucu Kurul ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Yazıcı ”Kuruluş aşamasında ifade edildiği halde İyi Parti kadınları, ilke ve idealleri bünyesinde barındıramamıştır. Seçimlerden çok önce bu kararı almış olmama rağmen, partili arkadaşlarıma zarar vermemek adına ertelemiş olduğum istifamı, kendime olan saygım ve ideallerim doğrultusunda bugün gerçekleştirmiş, İyi Parti kurucu ve parti üyeliğimden ayrılmış bulunuyorum" ifadelerini kullandı.