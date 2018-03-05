İyi Parti kongresinde zarftan Erdoğan ve Bahçeli çıktı

İyi Parti’nin Çanakkale’de gerçekleştirdiği 1. Olağan İl Kongresi’nde, mevcut İl Başkanı İrfan Dehmen’in tek listeyle katıldığı seçim için kullanılan oylardan birinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isimleri çıktı. Oy zarfından çıkan kağıtta, "İĞĞĞĞĞ Parti 1. Olağan Çanakkale İl Kongresi Aday Listesi. Ezeli ve Ebedi Başkanımız, Reisimiz Hakanımız, Başbuğumuz, Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Yardımcıları; Dr. Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım. Damarlarınızdaki kan gibi içinizdeyiz. Akkurdun nefesini her zaman hissedeceksiniz" ifadelerine yer verildi.

İyi Parti Çanakkale 1'inci Olağan Kongresi dün Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde, Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın da katılımıyla yapıldı. Mevcut İl Başkanı Dehmen seçime tek listeyle gitti. Kongrenin gündem maddeleri tamamlandıktan sonra delegeler sandıkta oy kullandı. Seçimde, 300 delegenin 241'i sandığa gitti. Oy sayımı sırasında, bir zarftan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli'nin adının yazılı olduğu dosya kağıdı çıktı.

"İĞĞĞĞĞ Parti 1. Olağan Çanakkale İl Kongresi Aday Listesi. Ezeli ve Ebedi Başkanımız, Reisimiz Hakanımız, Başbuğumuz, Recep Tayyip Erdoğan. Başkan Yardımcıları; Dr. Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım. Damarlarınızdaki kan gibi içinizdeyiz. Akkurdun nefesini her zaman hissedeceksiniz” denen kağıtta bir diğer genel başkan yardımcısı olarak Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri olarak da 24 AKP’linin ismine yer verildi.

“İşi gücü bırakmış…”

Dosya kağıdının zarfa konulması ve sandığa atılması sosyal medyada da paylaşıldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, delege, girdiği kabinde oyunu kullanırken, başkan adayı Dehmen ve listesinin yazılı olduğu pusulasını buruşturarak cebine koyuyor. Delege ardından yanında getirdiği ve üzerinde çok sayıda AKP ve MHP'linin isminin yazılı olduğu kağıdı zarfa koyuyor, sonra da bu zarfı sandığa atıyor.

İyi Parti Çanakkale İl Başkanlığına yeniden seçilen İrfan Dehmen, 241 oyun kullanıldığı seçimde, 1 oyun geçersiz sayıldığını söyledi. Bu oyun da içlerine sızan bir delege tarafından kullanıldığını belirten Dehmen, "Bu kişi, işi gücü bırakmış, bir ilçede partiye üye oluyor, 3 ay parti için koşturuyor ve delege yazılmaya çalışıyor. Sonra da bu olayı gerçekleştiriyor. Cep telefonuyla kaydedip internet ortamında yayıyor. Bu kadar çabayı ülkesine faydalı olmak için gösterseydi zaten ülke bu hale gelmezdi. Bu kişiyi bulmak için bir araştırma başlattık. İncelememiz sürüyor" dedi.