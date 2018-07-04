İyi Parti kampa giriyor

İyi Parti'nin Genel Başkan Meral Akşener'in başkanlığında 3 günlük bir kampa gireceği ve ve partinin yol haritasının çizileceği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, İyi Parti, yeni döneme ilişkin hazırlıklara başladı. 24 Haziran seçimleri sonrası hızla Genel İdare Kurulu (GİK) ve Başkanlık Divanı’nı toplayarak sürece ilişkin ilk değerlendirmeleri yapan Genel Başkan Meral Akşener , seçim yorgunluğunun atıldığı bir haftalık aranın ardından parti istişare kurulları ile yeniden bir araya gelecek. TBMM’de gerçekleştirilecek yemin töreni sonrasında 1 Ekim’e kadar olan boşluğu verimli değerlendirmek isteyen İyi Parti, GİK üyelerini ve milletvekillerini seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere kampa davet edecek. Temmuz sonu düzenlenmesi beklenen kampa sonuç analizleri ve sunumlarla katkı verecek uzmanların da çağrılacağı ifade ediliyor. İyi Parti’de Meclis işleyişinin de bu hafta içinde yapılacak toplantıların ardından netleşmesi bekleniyor. 43 vekille temsil edilecek partinin TBMM’de kullacağı alanlar da sorun oldu.

İyi Parti yetkililerinin yaptığı başvurulara karşın Ana Bina’da diğer partiler kadar yer önerilmemesi “üvey evlat” yorumlarını beraberinde getirdi. TBMM Genel Sekreterliği’nin ise TBMM Ana Bina’da değil yeni binada veya ziyaretçi giriş binasında farklı alanlarda yer önerdiği aktarıldı. İyi Parti yönetiminin ısrarı üzerine Ana Bina’nın 2. katında yer alan TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu’nun bulunduğu alanın partiye önerildiği öğrenildi. Bu kapsamda alanın İyi Parti için kısa süre içinde tadilattan geçirileceği ve yeni dönem öncesinde partiye verilebileceği belirtildi. TBMM idari yönetimi ile yazışmalar gerçekleştiren İyi Parti yönetiminin ise Başbakanlık’ın son bulması nedeniyle Meclis’teki Başbakanlık makam odası ve bölümünü istediği öğrenildi.

Milletvekili sayısının 600’e yükselmesi nedeniyle Meclis'te oda krizi yaşanmasına neden oldu. Yapılan kura çekiminde İyi Parti’nin 5 milletvekiline oda çıkmadığı belirtilirken, odaların da Meclis’teki tadilatların ardından tamamlanacağı öğrenildi.